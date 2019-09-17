《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０７６．８２ 跌 １４２．７０點╱０．５２％
標普５００ ２９９７．９６ 跌 ９．４３點╱０．３１％
納斯達克 ７８５２．４１ 跌 ４０．５４點╱０．５１％
倫敦富時１００ ７３２１．４１ 跌 ４６．０５點╱０．６３％
法蘭克福ＤＡＸ １２３８０．３１ 跌 ８８．２２點╱０．７１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６０２．２３ 跌 ５３．２２點╱０．９４％
﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０８．１８，歐元兌美元１．１００７
17/09/2019 07:46
《日出而作》美料香港人權法案將獲通過，美股低收，美匯金價反彈
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７０７６．８２ 跌 １４２．７０點╱０．５２％
標普５００ ２９９７．９６ 跌 ９．４３點╱０．３１％
納斯達克 ７８５２．４１ 跌 ４０．５４點╱０．５１％
倫敦富時１００ ７３２１．４１ 跌 ４６．０５點╱０．６３％
法蘭克福ＤＡＸ １２３８０．３１ 跌 ８８．２２點╱０．７１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６０２．２３ 跌 ５３．２２點╱０．９４％
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