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17/09/2019 07:46

《日出而作》美料香港人權法案將獲通過，美股低收，美匯金價反彈

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７０７６．８２　跌　　１４２．７０點╱０．５２％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９９７．９６　跌　　　　９．４３點╱０．３１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８５２．４１　跌　　　４０．５４點╱０．５１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３２１．４１　跌　　　４６．０５點╱０．６３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３８０．３１　跌　　　８８．２２點╱０．７１％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６０２．２３　跌　　　５３．２２點╱０．９４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０８．１８，歐元兌美元１．１００７

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