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17/09/2019 07:50

《華爾街內望》美股收低，沙特石油設施遇襲能源股飆升，美債息跌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國股市周一（１６日）收低，多數板塊下跌，但能源股飆升
，此前沙特阿拉伯石油設施周末遭到襲擊，加劇投資者對地緣政治風險及全球經濟低迷的擔憂。
　　道指下跌０﹒５％，收於２７０７６點；標普５００指數下跌０﹒３％，收於２９９７點；
納指下跌０﹒３％，至８１５３點。
　　全球最大原油出口國沙特石油設施遇襲導致油價狂漲逾２０％，隨後有所回落，因為多個國
家表示，它們將動用緊急儲備，以確保穩定的供應。標普５００能源股指數大漲３﹒３％，為
１月以來最大單日漲幅。
　　對燃油成本上升的預期打壓航空股及郵輪營運公司股價，航空股指數下跌２﹒１％，嘉年華
郵輪（Ｃａｒｎｉｖａｌ　Ｃｏｒｐ）　大跌３﹒２％。
　　沙特石油設施被襲擊，國防公司雷神、洛克希德馬丁、諾斯洛普格拉曼漲幅均超過２％，摩
通更將雷神評級上調至「增持」。
　　美國汽車工人聯合會周日舉行罷工後，通用汽車股價下跌４﹒２％，這是通用汽車１２年來
的首次全國性罷工。
　　美債息下跌，此前沙特阿拉伯的原油設施遭到襲擊，投資者對避險美債的需求增加。
　　１０年期美債息報１﹒８３８％，從上日觸及的１﹒９０８％的一個半月高位回落，但高於
９月３日觸及的３年低位１﹒４２９％。（ｍｎ）

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