《華爾街內望》美股收低，沙特石油設施遇襲能源股飆升，美債息跌

《經濟通通訊社１７日專訊》美國股市周一（１６日）收低，多數板塊下跌，但能源股飆升

，此前沙特阿拉伯石油設施周末遭到襲擊，加劇投資者對地緣政治風險及全球經濟低迷的擔憂。

道指下跌０﹒５％，收於２７０７６點；標普５００指數下跌０﹒３％，收於２９９７點；

納指下跌０﹒３％，至８１５３點。

全球最大原油出口國沙特石油設施遇襲導致油價狂漲逾２０％，隨後有所回落，因為多個國

家表示，它們將動用緊急儲備，以確保穩定的供應。標普５００能源股指數大漲３﹒３％，為

１月以來最大單日漲幅。

對燃油成本上升的預期打壓航空股及郵輪營運公司股價，航空股指數下跌２﹒１％，嘉年華

郵輪（Ｃａｒｎｉｖａｌ Ｃｏｒｐ） 大跌３﹒２％。

沙特石油設施被襲擊，國防公司雷神、洛克希德馬丁、諾斯洛普格拉曼漲幅均超過２％，摩

通更將雷神評級上調至「增持」。

美國汽車工人聯合會周日舉行罷工後，通用汽車股價下跌４﹒２％，這是通用汽車１２年來

的首次全國性罷工。

美債息下跌，此前沙特阿拉伯的原油設施遭到襲擊，投資者對避險美債的需求增加。

１０年期美債息報１﹒８３８％，從上日觸及的１﹒９０８％的一個半月高位回落，但高於

９月３日觸及的３年低位１﹒４２９％。（ｍｎ）

