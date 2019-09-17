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17/09/2019 09:25

《凱文隨筆－凱文》斯諾登無家可歸，錦繡河山是中原

　　《凱文隨筆－凱文》美國中央情報局前僱員斯諾登（Ｅｄｗａｒｄ　Ｓｎｏｗｄｅｎ）今天
出版回憶錄，年僅３６歲就出這種書，似乎太早。但六年前這個未滿３０歲的小伙子竟然敢立下
決心，將美國政府所進行的環球監控活動公諸於世，然後就是逃亡，這種經歷確實也足夠寫一本
驚心動魄的小說了。
　
　　斯諾登向媒體透露，他當年曾向法國尋求政治庇護，當時的法國總統是風流多情的奧朗德，
斯諾登沒說明結果（估計就是失敗，才往俄羅斯走），他現在希望現任法國總統馬克龍能重新考
慮他的政治庇護申請。
　
　　現任法國司法部長貝盧貝特（Ｎｉｃｏｌｅ　Ｂｅｌｌｏｕｂｅｔ）聽聞此事，馬上表示支
持，並援引法國憲法佐證，指「任何人以行動支持自由而遭受逼害，皆可獲庇護」。諷刺的是，
法國政府馬上與貝盧貝特的言論劃清界線，不敢冒犯美國。
　
　　斯諾登當日的所作所為估計應該是自發，背後沒有任何不可告人的動機。他單人匹馬對抗全
球最強勢的霸權，諾貝爾和平獎卻沒有任何表示，反觀當日奧巴馬上台，甚麼也沒做過就拿了和
平獎，也確實暴露了和平獎委員會那群人的底子。
　
　　人間正道是滄桑，要拿和平獎，要找對目標，中國無疑就是最佳目標，美國絕不！當然，斯
諾登當日也應該沒有去想這些鬼獎，但他逃離美國後，美國的政客無不視他為大美奸，一些參議
員眾議員在接受媒體訪問時，甚或說出斯諾登叛國，應判處死刑的話，欲除之而後快。
　　　
　　世事就是如此令人看不透，斯諾登最後走到美國人自出娘胎便被灌輸為「邪惡帝國」的俄羅
斯去，並獲得保護；現任法國總統馬克龍有沒有勇氣授予斯諾登政治庇護，仍待觀察。假如失敗
的話，也許斯諾登也可考慮向中國政府申請政治庇護，中國的國策已由鄧小平定調的「韜光養晦
」邁向習近平倡議的「有所作為」，儘管中國「堅持不干涉別國內政原則」，但隨著中國在世界
舞台上的角色愈益吃重，這種事總有一天會到來，斯諾登乾脆鼓動風潮造時勢，說不定有驚喜的
結果，中國領導人應該有足夠智慧處理這種事，露一手讓世界開開眼界。
　
　　再說，西方國家長年累月向中國施展政治槓桿策略，中國長期被動捱打，即使不重拳回擊，
也應讓拳手感受一下那七十年來練就的鐵板肌肉。
　
　　最後加插一句，所羅門群島與台灣斷交，然後與中國建交。海峽兩邊的評論員既有罵娘，也
有歡呼吶喊，各有各的立場，台灣與中國同文同種，本是一家人，卻連一個小島國也能在其中佔
盡漁人之利，能不悲哀嗎？
　
　　（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於２０１
５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱ｈｔｔｐ
ｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ╱２９８
１３╱３６╱１９５７）

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