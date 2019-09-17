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即市新聞

17/09/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》藍籌股就派發中期股息「除淨」接近尾聲，銀河娛樂　　　　
（０００２７）派特別股息４６仙，以及華潤置地（０１１０９）中期息１４﹒４仙，分別在下
周二（２４日）及下周三（２５日）除淨。
　　除藍籌外，本周四（１９日）有多家交易所買賣基金除息，包括：恆生中國企業
（０２８２８）派末期息１﹒３元，恆指ＥＴＦ（０２８３３）第三季度股息２５仙，恆生富時
中國５０（０２８３８）末期息１﹒２元，恆生Ａ股龍頭指數ＥＴＦ（０３１２８）末期息人民
幣７５分，恆生中國企業－Ｒ（８２８２８）末期息１﹒３元，恆指ＥＴＦ－Ｒ（８２８３３）
第三季度股息２５仙，恆生Ａ股龍頭－Ｒ（８３１２８）末期息人民幣７５分。
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留
意。

　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
江南集團（０１３６６）　二供一，　　　１９╱９　　　２３╱９－２６╱９　　２４╱１０
　　　　　　　　　　　　供股價２８仙
標準資源（０００９１）　五股送一份　　２３╱９　　　２５╱９－３０╱９　　１７╱１０
　　　　　　　　　　　　認股證
上實控股（００３６３）　每股獲派一股　２３╱９　　　２５╱９－２６╱９　　　　－
　　　　　　　　　　　　上實城開（００５６３）　　
農林低碳（０１０６９）　四十合一　　　２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　　－
富譽控股（０８２６９）　四合一　　　　９╱１０　　　　　　－　　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀河娛樂　　　　（０００２７）　　特別股息４６仙　　　　　　　　　　　　　２４╱９　
華潤置地　　　　（０１１０９）　　中期息人民幣１２﹒９分或１４﹒４港仙　　２５╱９　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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