Ａ股急回，恒指午後跌幅擴大至３９１點，現報２６７３３

《經濟通通訊社１７日專訊》沙特阿拉伯原油設施遭到襲擊，隔晚（１６日）能源股飆升，

但道指仍跌１４２點，加上受昨日收市後評級機構穆迪下調香港評級展望影響，港股今早以接近

全日最高位低開１８２點，報２６９４２，即時失守二萬七關。

隨著人行未有如市場預期將中期借貸便利（ＭＬＦ）利率下降，Ａ股急挫並失守三千關，港

股之後跟隨Ａ股跌勢，低見２６８２２挫３０１點，最終半日仍跌２７４點，報２６８４９點，

失守１０天線（約２６８６６點）及５０天線（約２６９２０點）。

午後恆指跟隨Ａ股急回走勢，跌幅進一步擴至近４００點水平，「三桶油」全線下跌，中石

化（００３８６）更跌近４％；中石油（００８５７）及中海油（００８８３）亦由升轉跌。雖

然中美貿易談判有新消息，中美副貿易代表將於本周四（１９日）會在華盛頓會面，但貿易戰股

繼續走弱，創科（００６６９）跌近４％，萬洲（００２８８）跌近３％，申洲（０２３１３）

跌逾２％。

恆生指數現報２６７３３，跌３９１點或１﹒４４％，主板成交３７９﹒７４億元。國企指

數報１０４７３，跌１５４點或１﹒４５％。

上證綜指報２９９０，跌４０點或１﹒３３％，成交１５４７﹒８８億元人民幣。深成指報

９７３５，跌１８２點或１﹒８４％，成交２３５４﹒５２億元人民幣。



表列十大跌幅最大股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石化 （００３８６） ４﹒８５元 跌３﹒７７％

創科實業（００６６９） ５５﹒７０元 跌３﹒４７％

吉利汽車（００１７５） １３﹒２２元 跌３﹒３６％

萬洲國際（００２８８） ７﹒２６元 跌２﹒９４％

恆隆地產（００１０１） １７﹒７２元 跌２﹒５３％



中海外 （００６８８） ２５﹒１５元 跌２﹒５２％

申洲國際（０２３１３） １０７﹒５０元 跌２﹒２７％

中國人壽（０２６２８） １９﹒０２元 跌２﹒２６％

瑞聲科技（０２０１８） ４０﹒３０元 跌２﹒１８％

中銀香港（０２３８８） ２７﹒４０元 跌１﹒９９％

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（ａｌ）

