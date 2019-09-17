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17/09/2019 09:22

港股低開失守二萬七關，報２６９４２點挫１８１點，國指跌６４點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚（１６日）美股中止８連升，拖累今早港股表現，恆指低
開１８１點並失守二萬七關口。其中，港鐵（０００６６）低開１﹒９％為最差藍籌，今早東鐵
線紅磡發生「出軌」事件，一客列車車門損毀，消息拖累港鐵股價今早失守十天及廿天線；而地
產股則逆市受追捧，恆地（０００１２）及恆隆地產（００１０１）高開逾１﹒１％。
　　恆生指數開報２６９４２點，跌１８１點或跌０﹒６７％，主板成交１２﹒１８億元。國企
指數報１０５６３點，跌６４點或跌０﹒６１％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７４％，報６０﹒１５元；港交所（００３８８）
升０﹒０９％，報２３５﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒９８％，報３４３﹒２元；中移動
（００９４１）跌０﹒６７％，報６６﹒６元；友邦（０１２９９）跌１﹒８２％，報７８﹒２
元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港鐵公司（０００６６）　　４５﹒９０元　　　跌１﹒９２％
　　友邦保險（０１２９９）　　７８﹒２０元　　　跌１﹒８２％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒３６元　　　跌１﹒２４％
　　新地　　（０００１６）　１１４﹒１０元　　　跌１﹒２１％
　　舜宇光學（０２３８２）　１１６﹒５０元　　　跌１﹒１９％

　　中石化　（００３８６）　　　４﹒９９元　　　跌０﹒９９％
　　騰訊控股（００７００）　３４３﹒２０元　　　跌０﹒９８％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒３７元　　　跌０﹒９５％
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒３２元　　　跌０﹒９３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒３５元　　　跌０﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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