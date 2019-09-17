《盤後部署》聯儲局議息結果成關鍵，再減息將助港股重上二萬七關

《經濟通通訊社１７日專訊》沙特原油設施受襲，能源股飆升，惟美股隔晚（１６日）全線

走低。評級機構穆迪昨日收市後下調香港評級展望，由「穩定」降至「負面」，港股今早以接近

全日最高位低開１８２點，報２６９４２，即時失守二萬七關。

同時，人行未有下調中期借貸便利（ＭＬＦ），市場預期利率下調預期落空，貨幣寬鬆力度

亦不及市場預期，Ａ股隨即失守三千關，恆指及後更跟隨Ａ股跌勢挫逾３００點，午後跌幅再擴

大，最低曾見２６６９４，瀉４３０點。不過，恆指收市前收復部分失地，最終收報

２６７９０點，挫３３４點或１﹒２３％，失守二萬七關、１０天線（約２６８６０點）及

５０天線（約２６９１９點）。全日主板成交６８０﹒７８億元，比上日少近兩成。國企指數報

１０５０２點，跌１２５點或１﹒１８％。

內地Ａ股表現欠佳，上證綜指報２９７８，挫５２點，失守三千關。深成指報９７２２，跌

１９５點。兩市合共成交５８５９億元人民幣，與上日成交額大致持平。



＊油價急升恐推高通脹，影響聯儲局減息步伐＊



雖然市場普遍認為聯儲局將會於本周的議息會議上再減息，上周五（１３日）利率期貨顯示

，減息四分之一厘的機率達９９﹒９％，不過目前減息情緒已經轉弱，據芝加哥商業交易所

（ＣＭＥ）的市場監測工具ＦｅｄＷａｔｃｈ，目前減息０﹒２５厘的機會率已降至

６４﹒６％，維持利率不變的機會率則為３５﹒４％，這是因為油價最後因沙特油設施損毀而飆

升，從而推高通脹，儲局或將不急於減息。

另外，近期公布的經濟數據大多都好過市場預期，如零售銷售增長、消費者信心好轉、中美

貿易戰緩和，這些都已不再是儲局減息的理由。不過目前市場已預料減息０﹒２５厘，如果結果

強差人意，可能會為大市帶來另一波跌勢。



＊美伊緊張關係料降溫，資金或轉向風險資產＊



沙特原油設施受襲除了影響油價，同時亦影響了美伊關係。美國早前已對伊朗實施制裁，意

圖將其石油出口減至零，而伊朗亦曾在波斯灣扣押油輪，令兩國關係陷入緊張局面。美國總統特

朗普上日更就事件作回應指，「已鎖定目標，子彈亦已上膛」，但今日又一轉口風，稱自己並不

希望發動戰爭，不急於對事件作評價。

同時，特朗普又指，不再需要中東的石油和天然氣，但事實上美國在中東的油輪很少，這幫

助了我們的盟友。雖然市場未能夠準確觸摸到特朗普的意向，但目前美方好像沒有足夠證據，證

實伊朗是背後黑手，美伊關係升級的預期應該將會降溫，資金或會轉向風險資產。



＊黃金交叉將出現，成交配合或可重上二萬七＊



港股今日再挫近４００點，大市成交亦未見有改善，並維持於６００至８００億元水平。不

過，技術走勢上目前十天線有即將升破五十天線的跡象，形成黃金交叉，為港股提供上升動力；

加上ＭＡＣＤ的ＤＩＦ維持於正數水平，如果ＤＩＦ沒有進一步收窄，反映港股尚有上升空間。

然而今明兩日美國聯儲局將議息，市場抱觀望態度，資金流入大市的比例減少。如果聯儲局一如

預期減息０﹒２５厘，資金可能再次流入，助恆指重上二萬七關口。相反，如果主席鮑威爾認為

母須減息，大市或會出現回吐，相信於廿天線（約２６３３２點）見支持。（ａｌ）

