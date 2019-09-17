【貿易開戰】美國貿易代表辦公室：美中副手級談判周四華盛頓舉行

《經濟通通訊社１７日專訊》美國貿易代表辦公室表示，美中副手級貿易談判定於周四在華

盛頓舉行，希望為１０月美國貿易代表萊特希澤及美國財政部長努欽與中國首席談判代表、國務

院副總理劉鶴舉行會談鋪路。

美國貿易代表辦公室的發言人沒有進一步提供美中副手級談判的細節。

美國商會執行長Ｔｏｍ Ｄｏｎｏｈｕｅ較早時表示，萊特希澤向企業高層稱正在尋求一項

可以解決知識產權及技術轉讓問題的真正協議，，但萊特希澤並未暗示談判可能會達成一項臨時

協議。（ｍｎ）

