【油市博奕】美國稱現決定釋放石油儲備還言之尚早，油價今早偏軟

《經濟通通訊社１７日專訊》美國能源部表示，現在決定美國是否釋放戰略石油儲備還言之

尚早，相信在沙特被襲一事發生後，各國將聯合作出回應，但沒有透露任何可能採取行動的細節

。

上周末沙特阿拉伯的石油設施遭到襲擊，令全球石油供應減少５％，震動整個石油市場。

隔夜布蘭特期油飆升１４﹒６％至６９﹒０２美元，創下自１９８８年以來最大單日升幅，

美國期油亦暴漲１４﹒７％，收報６２﹒９美元。於今早亞洲交易時段，布油及美國期油分別跌

１﹒３％及１﹒６％。（ｍｎ）

