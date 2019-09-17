《經濟通通訊社１７日專訊》美國能源部表示，現在決定美國是否釋放戰略石油儲備還言之
尚早，相信在沙特被襲一事發生後，各國將聯合作出回應，但沒有透露任何可能採取行動的細節
。
上周末沙特阿拉伯的石油設施遭到襲擊，令全球石油供應減少５％，震動整個石油市場。
隔夜布蘭特期油飆升１４﹒６％至６９﹒０２美元，創下自１９８８年以來最大單日升幅，
美國期油亦暴漲１４﹒７％，收報６２﹒９美元。於今早亞洲交易時段，布油及美國期油分別跌
１﹒３％及１﹒６％。（ｍｎ）
17/09/2019 08:18
【油市博奕】美國稱現決定釋放石油儲備還言之尚早，油價今早偏軟
《經濟通通訊社１７日專訊》美國能源部表示，現在決定美國是否釋放戰略石油儲備還言之
尚早，相信在沙特被襲一事發生後，各國將聯合作出回應，但沒有透露任何可能採取行動的細節
。
上周末沙特阿拉伯的石油設施遭到襲擊，令全球石油供應減少５％，震動整個石油市場。
隔夜布蘭特期油飆升１４﹒６％至６９﹒０２美元，創下自１９８８年以來最大單日升幅，
美國期油亦暴漲１４﹒７％，收報６２﹒９美元。於今早亞洲交易時段，布油及美國期油分別跌
１﹒３％及１﹒６％。（ｍｎ）
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