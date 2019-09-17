  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/09/2019 08:18

【油市博奕】美國稱現決定釋放石油儲備還言之尚早，油價今早偏軟

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國能源部表示，現在決定美國是否釋放戰略石油儲備還言之
尚早，相信在沙特被襲一事發生後，各國將聯合作出回應，但沒有透露任何可能採取行動的細節

　　上周末沙特阿拉伯的石油設施遭到襲擊，令全球石油供應減少５％，震動整個石油市場。
　　隔夜布蘭特期油飆升１４﹒６％至６９﹒０２美元，創下自１９８８年以來最大單日升幅，
美國期油亦暴漲１４﹒７％，收報６２﹒９美元。於今早亞洲交易時段，布油及美國期油分別跌
１﹒３％及１﹒６％。（ｍｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態17/09/2019
約翰遜首晤容克 脫歐會談無突破
生財有道16/09/2019
穆迪下調本港評級展望至負面 信貸評級維持AA2
FOCUS16/09/2019
【FOCUS】內地經濟最壞仍未至 港股小心大震盪
生財有道16/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港交所不宜現價入市博反彈
國際動態16/09/2019
沙特油設施遇襲 美：伊朗為黑手
生財有道13/09/2019
【嚟緊炒D乜】康師傅見低要吸納 博國慶推內需新政策
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金