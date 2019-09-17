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即市新聞

17/09/2019 10:40

【油市博奕】花旗：沙特日產量或損失高達２５０萬桶，料油價續升

　　《經濟通通訊社１７日專訊》花旗發表報告指，沙特地的官方聲明暗示停產時間可能比預期
更長，年底之前有可能無法完全恢復，每日產量預計損失料為１００萬至２５０萬桶，相信原油
交易員可能沒有完全消化沙特供應大減的影響。
　　花旗續指，由於沙特官員早期過於樂觀、美國政府採取的預防措施以及ＯＰＥＣ＋未能向市
場增加供應，預計油價將進一步上升。
　　花旗認為，美國動用戰略石油儲備對緩解全球石油供應緊張的作用甚小，沙特原油庫存面臨
比預期更為嚴峻的形勢。（ｍｎ）

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