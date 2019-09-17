《異動股》郭台銘宣布不參選台灣總統，富智康開市前瀉近２２％

《經濟通通訊社１７日專訊》富智康（０２０３８）現瀉２１﹒６％，報０﹒９８元，盤中

低見０﹒９８元，失十天線（１﹒０４７元）；成交約１２６８萬股，涉資１２４３萬元。

鴻海集團前主席郭台銘在國民黨初選落敗後，外界一直熱傳郭將以獨立身份參選，但在登記

大限前夕，郭投下一枚震撼彈，稱決定不參加明年的總統選舉，但不會放棄參與政治事務。

郭台銘在聲明中指，參選總統的初衷，是希望帶領台灣齊心拼經濟，但看到的一些政治人物

為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，他希望讓社會在關注領導人選擇時，能夠回歸理性思

考與政策層面的討論，所以不參選。

恆生指數現報２６９４２，跌１８１點或０﹒６７％，主板成交１２﹒１８億元。國企指數

報１０５６３，跌６４點或０﹒６１％。

上證綜合指數報３０２３，跌７點或０﹒２３％，成交１６﹒２７億元人民幣。深證成份指

數報９８９０，跌２７點或０﹒２８％，成交２６﹒６７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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富智康 （０２０３８） ０﹒９８元 跌２１﹒６０％

鴻騰精密（０６０８８） ３﹒４９元 跌 ２﹒５１％

訊智海 （０８０５１） ８﹒４３元 無升跌

雲智匯 （０１０３７） ０﹒５７元 無升跌

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（ａｌ）

