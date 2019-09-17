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即市新聞

17/09/2019 09:28

《異動股》郭台銘宣布不參選台灣總統，富智康開市前瀉近２２％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》富智康（０２０３８）現瀉２１﹒６％，報０﹒９８元，盤中
低見０﹒９８元，失十天線（１﹒０４７元）；成交約１２６８萬股，涉資１２４３萬元。
　　鴻海集團前主席郭台銘在國民黨初選落敗後，外界一直熱傳郭將以獨立身份參選，但在登記
大限前夕，郭投下一枚震撼彈，稱決定不參加明年的總統選舉，但不會放棄參與政治事務。
　　郭台銘在聲明中指，參選總統的初衷，是希望帶領台灣齊心拼經濟，但看到的一些政治人物
為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，他希望讓社會在關注領導人選擇時，能夠回歸理性思
考與政策層面的討論，所以不參選。
　　恆生指數現報２６９４２，跌１８１點或０﹒６７％，主板成交１２﹒１８億元。國企指數
報１０５６３，跌６４點或０﹒６１％。
　　上證綜合指數報３０２３，跌７點或０﹒２３％，成交１６﹒２７億元人民幣。深證成份指
數報９８９０，跌２７點或０﹒２８％，成交２６﹒６７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　富智康　（０２０３８）　　　０﹒９８元　　　跌２１﹒６０％
　　鴻騰精密（０６０８８）　　　３﹒４９元　　　跌　２﹒５１％
　　訊智海　（０８０５１）　　　８﹒４３元　　　無升跌
　　雲智匯　（０１０３７）　　　０﹒５７元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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