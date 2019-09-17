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即市新聞

17/09/2019 15:27

《美元走勢－羅明立》中美貿談關係改善，美匯由５０天線回升

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒３７　　　１０７﹒９９　　　１０８﹒０８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０１４　　　１﹒０９８９　　　１﹒０９９９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４３２　　　１﹒２４０２　　　１﹒２４２６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３７　　　０﹒９９０７　　　０﹒９９２７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２４６　　　７﹒８１５７　　　７﹒８１６５

　　《美元走勢》美國貿易代表辦公室宣布，中美兩國副部長級官員將於周四（１９日）開始商
討。美國商會主席多諾霍引述貿易代表萊特希澤預期，雙方大約將於個多星期後，再舉行高級別
經貿磋商。又指，雖然萊特希澤並沒有透露與中方簽訂臨時貿易協定的機率，但強調在中方購買
美國農產品，以及其他議題上均有進展。中美貿易談判關係改善，令市場氣氛變得輕鬆，美元匯
價由５０天線回升至９８﹒６水平。
　　英國首相約翰遜與歐盟委員會主席容克進行首次會面後，歐盟表示，英國至今仍未提出任何
可行的方案，以取代具爭議的北愛爾蘭邊境「後備方案」。英方則表示，雙方同意需要加強溝通
，官員之間未來將每天就脫歐議題舉行會議。
　　由於英方並沒有向如傳聞般向歐盟提出延後「脫歐」後的過渡期及可行的解決北愛問題方案
，使市場預期落空，英鎊匯價回落至１﹒２４００。由於約翰遜脫歐態度強硬，鎊匯急升後可能
需要回試下方的支持度是否足夠，１﹒２３５０及１﹒２２８０會是重要支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０５０　　　１﹒０９２０　　　１﹒１１２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　沽出加元　　１﹒３２５０　　　１﹒３１００　　　１﹒３３００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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