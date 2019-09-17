《美元走勢－羅明立》中美貿談關係改善，美匯由５０天線回升

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒３７ １０７﹒９９ １０８﹒０８

歐元╱美元 １﹒１０１４ １﹒０９８９ １﹒０９９９

英鎊╱美元 １﹒２４３２ １﹒２４０２ １﹒２４２６

美元╱瑞郎 ０﹒９９３７ ０﹒９９０７ ０﹒９９２７

美元╱港元 ７﹒８２４６ ７﹒８１５７ ７﹒８１６５



《美元走勢》美國貿易代表辦公室宣布，中美兩國副部長級官員將於周四（１９日）開始商

討。美國商會主席多諾霍引述貿易代表萊特希澤預期，雙方大約將於個多星期後，再舉行高級別

經貿磋商。又指，雖然萊特希澤並沒有透露與中方簽訂臨時貿易協定的機率，但強調在中方購買

美國農產品，以及其他議題上均有進展。中美貿易談判關係改善，令市場氣氛變得輕鬆，美元匯

價由５０天線回升至９８﹒６水平。

英國首相約翰遜與歐盟委員會主席容克進行首次會面後，歐盟表示，英國至今仍未提出任何

可行的方案，以取代具爭議的北愛爾蘭邊境「後備方案」。英方則表示，雙方同意需要加強溝通

，官員之間未來將每天就脫歐議題舉行會議。

由於英方並沒有向如傳聞般向歐盟提出延後「脫歐」後的過渡期及可行的解決北愛問題方案

，使市場預期落空，英鎊匯價回落至１﹒２４００。由於約翰遜脫歐態度強硬，鎊匯急升後可能

需要回試下方的支持度是否足夠，１﹒２３５０及１﹒２２８０會是重要支持。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０５０ １﹒０９２０ １﹒１１２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 沽出加元 １﹒３２５０ １﹒３１００ １﹒３３００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

