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17/09/2019 08:59

【修例風暴】浸大學生記者背包搜出餐刀被捕，准保釋

　　港島周日（１５日）晚多區爆衝突，浸會大學廣播新聞網（ＢＮＮ）一名蘇姓男生記者於炮
台山遭警方截查，並於其背包搜出一把餐刀，蘇解釋為日前慶中秋切月餅之用，警方則以藏有攻
擊性武器罪名拘捕及帶往北角警署，至昨晚（１６日）約７時獲准以５００元保釋。
　　浸大新聞系昨發聲明表示極度關注及遺憾，促警方盡快釋放學生，並尊重學生記者的合法採
訪權利。傳理學院新聞系主任劉志權指該學生當時是進行正常採訪。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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