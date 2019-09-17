【本港樓市】恒地以底價２１﹒３７億成功強拍黃埔街和必嘉街物業

《經濟通通訊社１７日專訊》恆地（０００１２）以２１﹒３７億元底價，投得紅磡黃埔街

和必嘉街物業，物業地盤總面積約１﹒９７萬方呎，預計重建後的總樓面面積約達１７﹒７５萬

方呎。

相關舊樓包括黃埔街１至２１Ｃ號、必嘉街８０至８６號舊樓，為５幢７至８層高的商住唐

樓，樓齡逾６０年，由１４４個住宅單位及２０個地舖組成。

仲量聯行資深董事李佩儀表示，雖然近期市況轉弱，但市區土地供應不足，預料發展商仍然

會積極併購舊樓，以以吸納市區優質地皮。

