【東九新地標】海濱匯擁智慧商廈元素，領展：積極引入綠色概念

《經濟通通訊社１７日專訊》領展（００８２３）在港首個商業物業發展項目「海濱匯」早

於今年初落成，適逢香港政府計劃將九龍東發展成為「智慧城市」試點，領展項目及營運總監黃

漢強接受訪問時表示，「海濱匯」引入大量智慧商廈及可持續發展元素，未來集團亦會積極為旗

下物業引入「綠色概念」，增加更多環保設施。

領展與南豐於２０１５年聯手以５８﹒６億元投得觀塘海濱道商業用地，成為當時東九龍商

業地王。黃漢強指，政府計劃將九龍東打造成本港第二個商業核心區，但與第一個商業核心區中

環不同，九龍東的城市規劃除有商業大廈外，亦重視運動休閒設施，加上面向天然海港，期望可

做到工作生活兩相兼顧。



＊海濱匯近七成樓面面積已出租，租戶未來兩個月將陸續進駐＊



「海濱匯」由兩座相連大樓組成，樓高２３層，其中寫字樓佔１７層，每層樓面面積約５萬

平方呎，並設有兩層商場。領展指，截止今年五月，「海濱匯」的寫字樓及零售樓面已分別租出

近七成面積，餘下三成正在積極洽商，預計會在短期間落實。集團主要目標租客群為銀行及金融

機構、專業服務企業及跨國企業，其中摩根大通、跨國共享工作空間ＷｅＷｏｒｋ及金門建築亦

已承租，預期未來兩個月會陸續進駐。

事實上，在全球鼓吹發展智慧城市下，發展智能寫字樓早成為大勢所趨，既可改善辦公室整

體工作環境，亦可增加更多能源效益。黃漢強透露，跨國公司在承租辦公室前，內部普遍有指引

，要求環保評核需達到一定級數，故無論從商業角度、社會責任及環境意識來看，都推動集團引

入更多相關「綠色概念」元素。而「海濱匯」投放在環保及可持續發展設施的開支佔總建築成本

的３﹒３％，高於政府建築物最高佔２％。



＊「綠色」寫字樓為大勢所趨，海濱匯環保設施等開支佔總建築成本３﹒３％



為減少電力消耗，商廈利用玻璃幕牆引入自然光的同時，在經過研究太陽軌跡後，「海濱匯

」各樓層均度身訂造不同長度的建築鰭片，以遮擋陽光。黃漢強說，一般寫字樓冷氣費用及電費

分別佔總營運成本約三分之一及１４％，直言集團要用最低的建築成本去擋住最多的熱能，儘管

鰭片令整體建築成本上漲，卻有效降低其能源消耗，惟目前租客仍未全數進駐，相信要營運多一

年時間才可明顯看到能源節省幅度。

值得一提是，「海濱匯」位於３樓的休憩平台亦為是次設計亮點之一。該休憩平台整體樓面

面積２﹒４萬平方呎，開放予租客及公眾共同使用，不但設有健身單車機，更首次引入由英國初

創企業Ｐａｃｅｇｅｎ研發的智能地板作緩步徑，全程長４０米，可將行人步行或跳動時產生的

動力轉化為電力。

黃漢強介紹，智能地板底部分別安裝三個電磁發電機，並有線連接機房儲存電動，每行一步

可生產約三焦耳的電量，足夠供電予一個三瓦特電泡發光一秒，１０步即可支援智能電話通話一

分鐘。他又透露，集團當初設計目的是為鼓勵市民可做運動儲電能，將電力資源更有效分配，同

時智能地板作緩步徑亦較天然跑步徑熱量消耗多約１５％，真正做到雙贏局面，長遠亦會考慮將

３樓用作舉辦活動等用途。

除智能地板外，休閒平台亦安裝無葉風扇ＡＩＵ，為全港首個商業建築中使用此創新風扇設

計。負責「海濱匯」項目可持續建築設計、奧雅納工程顧問鄭世有指，ＡＩＵ比傳統機械風扇節

能６５％，同時可增加七倍空氣流動，令其風力範圍更廣。（ｙｗ）

