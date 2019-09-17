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17/09/2019 15:42

【世紀合併】倫交所股東ＲＬＡＭ反對港交所收購

　　《經濟通通訊社１７日專訊》外電報道，倫交所股東之一的皇家倫敦資產管理（Ｒｏｙａｌ
　Ｌｏｎｄｏｎ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）表示，贊成倫交所拒絕港交所的收購，
將會繼續支持倫交所收購Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ的交易。
　　報道引述ＲＬＡＭ可持續投資部門主管Ｍｉｋｅ　Ｆｏｘ表示，港交所提出的交易具有無法
完成的風險，同時收購提議中涉及大量港交所股份，若因此而失去倫交所與Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ
合併的機會，將無法彌補。
　　ＲＬＡＭ是排名前３０的倫交所股東，持有３３０萬股，相當於０﹒９５％股權。

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