【本港樓市】美聯：四大核心區吉舖空置率６﹒５％，明年現吉舖潮

《經濟通通訊社１７日專訊》美聯工商舖（００４５９）公布２０１９年核心區吉舖及商戶

分布調查結果，調查在７至８月進行，涉及銅鑼灣、尖沙咀、中環及旺角等四個核心區。結果指

出，核心區整體吉舖數目及空置率皆上升，美聯旺舖董事盧展豪預計明年核心區將出現吉舖潮，

吉舖或超６００間，並預計四區空置率將達８－９％。



＊四大核心區吉舖空置率為６﹒５％，目前情況衰過沙士＊



盧展豪表示，於今年７至８月份實地到四大核心區尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環進行街舖調

查，發現四大核心區有４８１間吉舖，按年增７３間，空置率為６﹒５％，按年增０﹒９個百分

點。而「裝修中」的店舖數目大幅減少６３﹒１％即６６間，暑期為傳統租務旺季，但新簽約裝

修的商舖減少反映租務市場交投較疲弱。

他指出，零售業受中美貿易戰、政治風波、人民幣貶值、股市波動及工資上升等五大因素影

響而被看淡，料吉舖數目及空置率繼續上升，他形容目前情況衰過沙士。今年商舖租金走勢預測

亦從年初的升１２％調整為跌１５％，美聯工商舖行政總裁黃漢成稱，若政治風波惡化，現時預

測的跌幅或升至三成。

他續稱，雖然有核心區業主願意減租達三成，商戶續租議價空間比以往大，但受政治事件影

響，租戶普遍較審慎，部分暫停續租計劃，料會出現減租個案，但目前仍處於協商階段。而業主

方面，他指已有數單上億交投中商舖投資者折價三至四成離場。



＊核心區內飲食業商舖增幅最大，惟承租能力較低＊



調查結果亦顯示，核心區內飲食業商舖數目增幅最大，佔街舖總數逾四分一，化妝品及個人

護理店亦快速發展。不過，盧展豪表示，此類行業與早年奢侈品店相比承租能力較低，未能推動

租金上升，亦相信其發展勢頭未必能持續，他預測明年核心區商舖行業中，電子產品及鐘表珠寶

業店舖會繼續減少，主要受人民幣貶值及政治事件影響。另一方面，他也預期民生區行業如超市

生意會受惠，明年民生區吉舖數目升幅料低於核心區。（ｔｆ）

