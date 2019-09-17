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即市新聞

17/09/2019 13:59

【本港樓市】美聯：四大核心區吉舖空置率６﹒５％，明年現吉舖潮

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美聯工商舖（００４５９）公布２０１９年核心區吉舖及商戶
分布調查結果，調查在７至８月進行，涉及銅鑼灣、尖沙咀、中環及旺角等四個核心區。結果指
出，核心區整體吉舖數目及空置率皆上升，美聯旺舖董事盧展豪預計明年核心區將出現吉舖潮，
吉舖或超６００間，並預計四區空置率將達８－９％。

＊四大核心區吉舖空置率為６﹒５％，目前情況衰過沙士＊

　　盧展豪表示，於今年７至８月份實地到四大核心區尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環進行街舖調
查，發現四大核心區有４８１間吉舖，按年增７３間，空置率為６﹒５％，按年增０﹒９個百分
點。而「裝修中」的店舖數目大幅減少６３﹒１％即６６間，暑期為傳統租務旺季，但新簽約裝
修的商舖減少反映租務市場交投較疲弱。
　　他指出，零售業受中美貿易戰、政治風波、人民幣貶值、股市波動及工資上升等五大因素影
響而被看淡，料吉舖數目及空置率繼續上升，他形容目前情況衰過沙士。今年商舖租金走勢預測
亦從年初的升１２％調整為跌１５％，美聯工商舖行政總裁黃漢成稱，若政治風波惡化，現時預
測的跌幅或升至三成。
　　他續稱，雖然有核心區業主願意減租達三成，商戶續租議價空間比以往大，但受政治事件影
響，租戶普遍較審慎，部分暫停續租計劃，料會出現減租個案，但目前仍處於協商階段。而業主
方面，他指已有數單上億交投中商舖投資者折價三至四成離場。

＊核心區內飲食業商舖增幅最大，惟承租能力較低＊

　　調查結果亦顯示，核心區內飲食業商舖數目增幅最大，佔街舖總數逾四分一，化妝品及個人
護理店亦快速發展。不過，盧展豪表示，此類行業與早年奢侈品店相比承租能力較低，未能推動
租金上升，亦相信其發展勢頭未必能持續，他預測明年核心區商舖行業中，電子產品及鐘表珠寶
業店舖會繼續減少，主要受人民幣貶值及政治事件影響。另一方面，他也預期民生區行業如超市
生意會受惠，明年民生區吉舖數目升幅料低於核心區。（ｔｆ）

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