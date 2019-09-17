【本港樓市】曦臺累計已套現１９億，昨公布第６號價單涉３３伙

《經濟通通訊社１７日專訊》宏安地產（０１２４３）與內房旭輝（００８８４）合作的油

塘全新豪華住宅項目「ｍａｙａ曦臺」昨天（１６日）公布項目第６號價單，價單涉及３３伙，

當中包括３伙連天台特色戶及項目首度推出的４房雙套連儲物室單位。

宏安地產執行董事程德韻小姐表示，「ｍａｙａ曦臺」自推售以來，銷售成績理想。截至昨

天，項目累售共１８７伙，套現逾１９億元。是次推出的第６號價單共３３伙，將連同早前推出

的單位，共８４伙一併於本周五（２０日）中午１２時起，以先到先得的形式出售。

第６號價單涵蓋之全新３３伙單位，戶型多元化，當中包括２伙２房戶，２６伙３房戶２伙

２房連天台特色戶，１伙３房連平台特色戶，以及２伙項目首度推出的４房２套連儲物室戶型，

該批單位實用面積介乎５４７至１２７４平方呎。而第２座３７樓Ａ單位命名為「ｍａｙａ

Ｐａｎｏｒａｍａ」，屬４房２套連儲物室及工人套房連天台設計客廳或睡房均可享遼闊維港

景致，單位內更設獨立樓梯直達天台（天台面積為８８６平方呎），為區內及市場罕有供應。

程德韻續指，為滿足廣泛買家的置業需求及提供更多彈性予準買家，是次推出全新「１８０

天起動九龍東８８按揭付款計劃」，為準買家提供備用第一按揭及第二按揭貸款，總貸款金額最

高可達樓價８８％，讓買家以較低的首期入市。另外，是次價單更增設「曦臺印花稅優惠」，賣

方會代購買指明住宅物業之買家繳付所需的從價印花稅，並以成交金額１０％為上限。（ｃｌ）

