【修例風暴】調查：酒店入住率跌至三成或以下，９成從業員需清假

《經濟通通訊社１７日專訊》工聯會屬會酒店及餐飲從業員協會發表行業情況調查結果，指

自逃犯修例風波後，有８４％受訪者表示酒店人住率因示威衝突而受影響，由過往暑假恆常的９

成入住率，大跌至３成或以下，更有５星酒店的單日人住率只有１成多，甚至停開部分樓層做大

清潔或維修。

調查續指，受入住率下跌影響，有９０％受訪者表示要清例假、大假，有７７％受訪者表示

需放１－３日無薪假；有４６％受訪者表示收入已經或將會受影響，而當中８３％受訪者稱收入

減少１０００至３０００元不等。

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青形容情況比２００３年「沙士」更差，預期如果情況持

續，酒店入住率下跌，酒店房務部員工有機會首當其衝，又指按過往情況，如果行業出現停薪的

情況後，很大機會會出現裁員，但目前未見有裁員情況出現。

有在油尖旺五星級酒店房務部工作的僱員表示，現職的酒店入住率下跌至約４成，酒店需關

八個樓層，部門員工需暫調至餐飲、洗碗及工程等其他部門。他又指，過往兼職員工佔全體酒店

員工約一成，但現已由全職員工取代。

被問及「十一國慶黃金周」酒店客房的預訂情況時，他稱據他了解，五星級有顧客憂慮本港

情況而取消預訂客房，目前整體預訂率約３成。

葉柳青又補充，據她了解，現時黃金周時期四星及五星級酒店房價分別約為６００－８００

元及８００－１０００元不等，相比兩年前旺季尖東知名的五星級酒店房價２０００－３０００

元為低。

協會建議，僱主應利用時機加強從業員內部培訓，為行業復甦做準備，不要逼從業員放無薪

假或裁員。

協會在８月底就酒店入住率、清假情況、收入影響及前景信心等方面進行問卷調查及電話訪

問，發出１３４５份問卷，取得４３８回應，回應率約３２﹒６％當中８５％屬長工，１５％為

兼職。（ｋｉ）

