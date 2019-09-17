【新股上市】百威亞太：香港短期事件不影響上市，引入基投增信心

《經濟通通訊社１７日專訊》今年７月擱置香港上市計劃的百威亞太（０１８７５），執行

董事兼首席執行官楊克（Ｊａｎ Ｃｒａｐｓ）表示，今次公司捲土重來最大分別是引入新加坡

政府投資公司（ＧＩＣ）作基礎投資者、派息比率改為２５％及將不包括澳洲業務。

他強調，出售澳洲業務後，可讓公司發展變得更為透明，令亞太區東部業務佔比降至３０％

以下，公司將可更聚焦於亞太區西部業務，相信盈利具增長空間及穩固。即使整體業務規模有縮

減，但去年度公司自然增長仍達７﹒４％，純利及除息、稅、折舊前利潤（ＥＢＩＴＤＡ）增長

亦理想。

他坦言，上次沒有引入基礎投資者是錯判市場形勢，而新加坡政府投資公司持續看好公司發

展前景及其清晰發展策略，相信是次引入新加坡政府投資公司作基礎投資者後，將可增加市場信

心。

他續指，儘管現時市況亦具挑戰，但公司銳意成為亞太區最優秀啤酒生產商的決心不改，又

認為香港作為亞洲金融中心，基本面仍強勁，因此公司上市計劃未有太受香港短期事件影響。

值得注意是，百威亞太是次設有發售量調整權，公司最多可額外發售３６﹒８％或４﹒６５

億股股份。楊克解釋，主要是可因應市場環境而增加靈活性，亦可為投資者提供更多機會。

（ｙｗ）

