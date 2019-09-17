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即市新聞

17/09/2019 18:52

《再戰明天》中國貿易代表訪美展開經貿磋商，美國公布新屋動工

　　《經濟通通訊社１７日專訊》明日（１８日），中國貿易代表訪美展開經貿磋商，日本央行
召開貨幣政策會議；美國公布８月新屋動工。

＊日本央行召開貨幣政策會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，據《新華社》報道，應美方邀請，中央財辦副主任、財政部副部長
廖岷擬於明日率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商。
　　本港時間明晚６：５０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在一場會議上講話。
　　明日，日本央行召開貨幣政策會議（至９月１９日）。
　　明日，２０１９年Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙ　ＧＣＣ金融論壇，沙特財長Ｍｏｈａｍｍｅｄ　
ａｌ－Ｊａｄａａｎ及沙特阿拉伯貨幣管理局（ＳＡＭＡ）局長等官員和主要企業與銀行ＣＥＯ
將發表講話（至９月１９日）。

＊英國公布零售及通脹數據＊

　　在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布７月整體資本流動和長期資本流動。
７：５０ａｍ，日本公布８月貿易收支，料貿赤由２５０７億日圓擴闊至３６５４億日圓。
　　明午４：３０ｐｍ，英國公布７月房價指數，年率料由０﹒９％下滑至０﹒６％。英國８月
核心消費者物價指數年率料由１﹒９％回落至１﹒８％；消費者物價指數月率料由持平升上
０﹒５％；年率料由２﹒１％放緩至１﹒９％。英國８月零售物價指數月率料由持平攀升上
０﹒７％；年率料由２﹒８％跌至２﹒６％。

＊歐元區公布８通脹率，美國公布８月新屋動工＊

　　５：００ｐｍ，歐元區公布８月核心消費者物價指數，年率料維持於０﹒９％；消費者物價
指數月率料由下跌０﹒５％升上０﹒２％；年率料維持於１％。
　　明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布８月消費者物價指數，料由１３７下滑至１３６﹒７；年率
料由２％回落至１﹒９％。同時，美國公布８月建築許可，月率料由上升６﹒９％轉為下滑
１﹒３％。美國８月新屋動工料由１１９﹒１萬上升至１２５萬；月率料由下跌４％升上５％。

＊思捷環球派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：思捷環球（００３３０）和堡獅龍國際（００５９２）等
。（ｈｏ）

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