《再戰明天》中國貿易代表訪美展開經貿磋商，美國公布新屋動工

《經濟通通訊社１７日專訊》明日（１８日），中國貿易代表訪美展開經貿磋商，日本央行

召開貨幣政策會議；美國公布８月新屋動工。



＊日本央行召開貨幣政策會議＊



在外圍重要經濟活動上，據《新華社》報道，應美方邀請，中央財辦副主任、財政部副部長

廖岷擬於明日率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商。

本港時間明晚６：５０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在一場會議上講話。

明日，日本央行召開貨幣政策會議（至９月１９日）。

明日，２０１９年Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙ ＧＣＣ金融論壇，沙特財長Ｍｏｈａｍｍｅｄ

ａｌ－Ｊａｄａａｎ及沙特阿拉伯貨幣管理局（ＳＡＭＡ）局長等官員和主要企業與銀行ＣＥＯ

將發表講話（至９月１９日）。



＊英國公布零售及通脹數據＊



在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布７月整體資本流動和長期資本流動。

７：５０ａｍ，日本公布８月貿易收支，料貿赤由２５０７億日圓擴闊至３６５４億日圓。

明午４：３０ｐｍ，英國公布７月房價指數，年率料由０﹒９％下滑至０﹒６％。英國８月

核心消費者物價指數年率料由１﹒９％回落至１﹒８％；消費者物價指數月率料由持平升上

０﹒５％；年率料由２﹒１％放緩至１﹒９％。英國８月零售物價指數月率料由持平攀升上

０﹒７％；年率料由２﹒８％跌至２﹒６％。



＊歐元區公布８通脹率，美國公布８月新屋動工＊



５：００ｐｍ，歐元區公布８月核心消費者物價指數，年率料維持於０﹒９％；消費者物價

指數月率料由下跌０﹒５％升上０﹒２％；年率料維持於１％。

明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布８月消費者物價指數，料由１３７下滑至１３６﹒７；年率

料由２％回落至１﹒９％。同時，美國公布８月建築許可，月率料由上升６﹒９％轉為下滑

１﹒３％。美國８月新屋動工料由１１９﹒１萬上升至１２５萬；月率料由下跌４％升上５％。



＊思捷環球派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：思捷環球（００３３０）和堡獅龍國際（００５９２）等

。（ｈｏ）

