《經濟通通訊社１７日專訊》修例引發的政治風波及示威行動持續超過３個月，本港旅遊業
受到一定影響，訪港旅客數量下跌。香港航空表示受事件影響下，公司已暫時減少９月至１２月
的運力９％，同期航班數量也下調７％。
早前有報道指香港航空要求員工放無薪假，而當時港航回覆指，公司視員工為重要財產，並
會按時發放薪金，並指會一直密切監察市場情況，適時作出相應的業務調整，包括調整內部營運
安排。
受事件影響，國泰航空（００２９３）８月載客量大幅下降後，早前亦已暫停了幾條短途和
長途航線，並削減部分航班。（ｔｆ）
17/09/2019 14:43
【修例風暴】抗議活動令旅遊需求跌，香港航空削運能及航班數量
《經濟通通訊社１７日專訊》修例引發的政治風波及示威行動持續超過３個月，本港旅遊業
受到一定影響，訪港旅客數量下跌。香港航空表示受事件影響下，公司已暫時減少９月至１２月
的運力９％，同期航班數量也下調７％。
早前有報道指香港航空要求員工放無薪假，而當時港航回覆指，公司視員工為重要財產，並
會按時發放薪金，並指會一直密切監察市場情況，適時作出相應的業務調整，包括調整內部營運
安排。
受事件影響，國泰航空（００２９３）８月載客量大幅下降後，早前亦已暫停了幾條短途和
長途航線，並削減部分航班。（ｔｆ）
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