【本港經濟】最新失業率維持２﹒９％符預期，料勞工市場壓力增加

《經濟通通訊社１７日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計臨時數字，今年

６月至８月經季節性調整的失業率為２﹒９％，與５－７月的數字相同，符合市場預期。就業不

足率在該兩段期間亦保持不變，維持於１％的水平。



＊失業人數增加約２１００人＊



與今年５－７月比較，在６－８月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其

中建造業有相對明顯的下跌，而上升則主要見於餐飲服務活動業。各行業的就業不足率亦變動不

一，但幅度大致輕微。

總就業人數由今年５－７月的３８６﹒７３萬人，下跌至６－８月的３８６﹒３７人，減少

約３６００人。同期的總勞動人口亦減少約１５００人，至３９８﹒４３萬人。失業人數（不經

季節性調整）增加約２１００人，至１２﹒０６萬人。就業不足人數方面，６－８月的數字為

４﹒１萬人，與５－７月的數字（４﹒０７萬人）大致相若。



＊零售、餐飲服務業失業率上升＊



勞工及福利局局長羅致光表示，經季節性調整的失業率在６－８月維持於２﹒９％。就業不

足率亦保持不變，為１％。然而，總就業人數略低於一年前水平。按主要行業分析，在本地消費

疲軟及近期社會事件導致訪港旅客人次急跌的情況下，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較

上一個期間進一步上升。建造業的失業率較上一個期間下降，但該行業的就業人數受建造活動疲

弱所影響而繼續按年下跌。

展望未來，羅致光指出，由於最近經濟情況進一步轉差，本地勞工市場在短期內將無可避免

面對更大壓力。政府會密切留意勞工市場的情況。（ｃｌ）

