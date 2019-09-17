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即市新聞

17/09/2019 16:49

【本港經濟】７月份香港商品出口貨量按年下跌６﹒６％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》繼較早時發表今年７月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政
府統計處今日進一步公布，今年７月香港的商品整體出口貨量按年下跌６﹒６％。同時，商品進
口貨量亦錄得９﹒７％的跌幅。
　　今年首七個月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量下跌５﹒４％。同時，商品進口貨
量下跌６﹒７％。
　　另外，今年７月，商品整體出口價格按年上升１﹒１％。商品進口價格上升１﹒２％。總結
今年首七個月，商品整體出口價格按年上升１﹒９％。同時，商品進口價格亦升１﹒９％。
　　貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與去
年同期比較，這指數在今年７月及今年首七個月均大致維持不變。

＊輸往美國出口貨量按年減少１２﹒２％＊

　　今年７月，輸往美國的整體出口貨量按年錄得１２﹒２％的雙位數字跌幅。同時，輸往中國
內地（內地）、印度及日本的整體出口貨量分別下跌８﹒６％、４﹒７％及３﹒２％。另一方面
，輸往台灣的整體出口貨量則上升２５﹒５％。
　　與此同時，輸往美國、內地及日本的整體出口價格分別上升２﹒５％、１﹒７％及１﹒６％
。另一方面，輸往印度及台灣的整體出口價格則分別下跌０﹒９％及１﹒８％。
　　今年７月，來自新加坡及美國的進口貨量按年分別錄得２１﹒４％及１２﹒６％的雙位數字
跌幅。同時，來自內地、台灣及日本的進口貨量分別下跌５﹒５％、５﹒１％及１﹒８％。
　　與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：美國（升２﹒２％）、內地（升２％）
、日本（升１﹒２％）、新加坡（升０﹒８％）及台灣（升０﹒６％）。（ｃｌ）

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