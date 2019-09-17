《小傳日記》中美再講數，魚缸難造好；港鐵又出軌，股價好濕滯！

《小傳日記》砲彈襲擊打中沙特產油設備，油價隔晚（１６日）高高飛，令到熱錢流入去追

油市，花旗國魚缸中止八連漲。而香江魚缸呢邊今日（１７日）急急腳跌多兩錢重，一開市就失

守二萬七關口，全日低見２６６９４點。聽聞中美兩位大佬都派人出嚟講數，後日（１９日）約

係華盛頓搞鴻門宴，但魚缸個堆貿易戰「風眼股」好似都唔多爭氣，加上聯儲局要又要議息，大

部分都係向下走，最終魚缸收報２６７９０點，跌３３４點或逾１巴仙，成交額６８１億銀減少

逾１６巴仙。國貨同樣低走１０５０２點，跌１２５點或１巴仙。

內地Ａ場回吐，上證收報２９７８，跌５２點或近２巴仙，失守三千點大關。深證成分指數

報９７２２點，跌１９５點或近２巴仙。兩市合共成交５８５９﹒３９億銀人仔。

大隻藍戰士隨市下挫，大象（００００５）跌逾１巴仙，報５９﹒７５銀；生發發

（００３８８）近期收購倫交所出師不利，再回吐１巴仙，報２３２﹒６銀；ＱＱ

（００７００）股價走弱跌近１巴仙，報３４３﹒６銀；中移動（００９４１）挫近２巴仙，報

６６銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌近２巴仙，報７８﹒３５銀；而港鐵（０００６６）今日突然

「出軌」，股價都跟跌逾１巴仙，收報４６﹒２銀；



＊貿易鴻門宴風眼股急跌，潤啤獲唱好股價好悶局＊



話說貿易戰新一輪談判將會展開，呢場鴻門宴將會係華盛頓舉行，但似乎不被缸友們看好，

今日多隻貿易展風眼股紛紛回落，其中萬洲（００２８８）跪低近３巴仙，報７﹒２９銀。創科

實業（００６６９）回吐逾３巴仙，報５５﹒８銀。申洲國際（０２３１３）跟跌逾２巴仙，報

１０７﹒４銀。敏實集團（００４２５）潛逾３巴仙，報２５﹒５銀。兩隻美資濠賭都慘慘豬，

金沙（０１９２８）同美高梅（０２２８２）跌逾１巴仙及逾２巴仙，報３７﹒６銀及

１２﹒５４銀。

食品股都同樣被人拋售，雖然輝立證券唱好潤啤（００２９１），升佢目標價到４２﹒７銀

，但今日依然潛水跌逾１巴仙，報４２﹒２５銀。旺旺（００１５１）跌近２巴仙，報６﹒３２

銀。青啤（００１６８）同樣跌逾１巴仙，報４８﹒６５銀。康師傅（００３２２）微潛近半巴

仙，報１１﹒２銀。蒙牛（０２３１９）上日公布用高溢價買澳洲奶粉公司，今日仍然悶局跪低

半巴仙，報３０銀。



＊神華獲唱好逆市未跌倒，銅價拖後腿五礦急插水＊



煤炭佬今日冇咩好消息，但國家統計局噚日就公布，８月原煤產量３﹒２億噸，同比增５巴

仙，但增速比上月回落７﹒２個百分點。行業暫時冇咩大變化，但一哥神華（０１０８８）就獲

中金睇好，評級由中性調高至「跑贏孖屐」，「他屐」由１９蚊升到去２５蚊，搞到神華早段一

度最多彈起近３巴仙，但隨住魚缸愈跌愈多，神華升幅都跟住縮水，全日只係升近１巴仙，報

１６﹒８６銀，但已經係表現最靚嘅藍戰士啦！其他細隻煤炭佬都有得升，鴻寶資源

（０１１３１）勁升近半成，報０﹒９１銀。早排炒到天昏地暗嘅南方資源（０１５７３）蒸發

近一成一，報２﹒１５銀。兗煤（０１１７１）跌咗唔夠半巴仙，報８﹒６７銀。

油價上日急升，今日見回吐些少，中石化（００３８６）回吐近４巴仙收４﹒８６銀，為跌

幅最大恆指成分股；中海油（００８８３）仍升近１巴仙報１２﹒８６銀；中石油

（００８５７）跌一格報４﹒３１銀。

美中貿易戰到依家都係冇乜進展，持續搞到兩國經濟都唔係好掂，神州噚日公布嘅工業生產

創咗１７年半新低，銅價已經由潛咗水一段時間，倫敦三個月期銅噚日唔見咗近２巴仙，報

５８７０美金，神州金屬資源佬今日全線碌低，江銅（００３５８）跌近３巴仙收９﹒４３銀；

五礦資源（０１２０８）勁插近７巴仙，報２﹒０１銀；洛鉬（０３９９３）跣低半成，報

２﹒６０銀；鞍鋼（００３４７）蒸發近半成，報３﹒０５銀；中鋁（０２６００）碌低３巴仙

，報２﹒６８銀；馬鋼（００３２３）冇升跌報２﹒９７銀。



＊樓價僅平穩磚頭佬頭暈，汽車會罷工零件佬憂忡＊



根據神州統計局數據顯示，８月神州嘅樓價只喺屬於平穩，由於無咩大躍進，神州磚頭佬當

唔開心啦，龍光地產（０３３８０）仆低逾２巴仙，報１１﹒５２銀。融信（０３３０１）鐽低

近３巴仙，報８﹒９９銀。世茂房地產（００８１３）軟腳不足半巴仙，報２３﹒４５銀。碧桂

園（０２００７）蒸發近２巴仙，報１０﹒２６銀。融創（０１９１８）碌低近３巴仙，報

３３﹒６銀。

有外地傳媒就報導話，由於花旗國聯合汽車工人工會喺合約嘅爭議性上談判破裂，令到約四

萬六千名通用汽車工人喺１５日起開始罷工，規模仲喺十二年嚟最大。而耐世特（０１３１６）

喺花旗國最大同全球前五大轉向嘅系統供應商，旗下客戶包括有通用汽車同德爾福，而通用汽車

大罷工預計會影響耐世特嘅出貨量。耐世特趴低近５巴仙，報６﹒５３銀。其他汽車及零件佬都

齊齊趴低，吉利（００１７５）仆低近３巴仙，報１３﹒２８銀。敏實集團（００４２５）撻低

３巴仙，報２５﹒５銀。東風集團（００４８９）唔見近２巴仙，報８﹒２５銀。華晨

（０１１１４）蒸發逾１巴仙，報９﹒３８銀。請請！



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