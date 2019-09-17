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即市新聞

17/09/2019 10:33

《真知灼見－溫灼培》英國脫歐無期、中東局勢緊張

　　《真知灼見》英國首相約翰遜在盧森堡與歐盟舉行會議，會後，約翰遜指會議進展良好，他
期望英國可於１０月１７日或１８日與歐盟達成脫歐協議。不過，歐盟委員會卻說出另一番話，
指約翰遜根本沒有提供別的方案以解決英國「脫歐」問題。歐委會主席容克重申，是英國要
「脫歐」，所以是英國責任向歐委會提出一個大家也可接受的「脫歐」方案。似乎，按現時的談
判進度，很大機會英國「脫歐」的日期將要延遲。而如果約翰遜一旦落實宣布延遲「脫歐」，這
會隨即給予市場感覺，約翰遜其實也只是另一個文翠珊，難於落實帶領英國「脫歐」。屆時不排
除英鎊匯價將有機會進一步走強，並有機會挑戰１﹒２７美元。

＊伊朗被指涉襲擊，特朗普稱不開戰＊

　　對於上周六（１４日）沙特阿拉伯油設施遭襲擊的事件，雖然位於也門的胡塞武裝組織已承
認責任，但以襲擊規模，美國一口咬定是伊朗所為。所以現在事實是怎麼已不重要，重點是美國
會否代表沙特阿拉伯出頭攻擊伊朗，而引發美伊戰爭。不過，美國總統特朗普已表明他不想戰爭
。據了解，美國正就此事件尋求沙特意見。擔心中東戰亂影響全球油供應，紐約期油價格昨晚（
１６日）以６２﹒９０美元收市，較上周五（１３日）收市大升８﹒０５美元或１４﹒７％，成
為自２００８年１２月以來最大單日升幅。不過，可能是由於特朗普表明不願意戰爭，所以具避
險的日圓及金價繼昨早上升後很快又回落。今早（１７日）於亞洲市場現貨金價跌返
１５００美元以下，報１４９７﹒４０美元。

＊沙特石油供應減少反利好美元走勢＊
　
　　美國貿易代表辦公室消息指，中美副部長級別的貿易談判將於本周四（１９日）在華盛頓舉
行。雖然開會不代表可即時化解中美磨擦，但總較沒交談要好。不過，上述消息未見對澳元或新
西蘭元帶來支持。
　　沙特油供應減少，這反而對美元有利。因為現時美國已成為全球第三大石油出口國，沙特減
少油供應這更有利美國石油出口。相反，油價升對印度帶來的負面影響較大。受惡劣天氣影響，
印度今年農產品已見失收。而印度兩項最大入口分別是石油及黃金。面對當地流動帳已有著龐大
赤字，油價升只會使其流動帳赤字壓力更大。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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