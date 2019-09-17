【議息前瞻】儲局減息否專家莫衷一是，選內需基建股避本地零售股

《環富通基金頻道記者伍賜好１７日報道》美國聯儲局將於本港時間本周四（１９日）清晨

公布議息結果，市場普遍預期將調低聯邦基金利率０﹒２５％，但亦有市場人士認為本周不會減

息。



＊林樵基料聯儲局本周減息０﹒２５％＊



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基對《環富通基金頻道》表示，預期聯儲局本周將減

息０﹒２５％，會後聲明應不會過於度傾向「鴿派」，因近期美國經濟數據不太差，相信聯儲局

不會大幅減息。

若聯儲局不大幅減息，只如期減息０﹒２５％，他認為，資金會流入美元，股市表現會較為

遜色，預期美國總統特朗普會對聯儲局的決定感到不滿意。

不過他估計於下次１０月和１２月議息時，將有機會分別下調利率０﹒２５％。



＊減息料有助減慢經濟放緩＊



林樵基相信，全球經濟增長只會放緩，不會陷入衰退。本港因受到示威問題的影響，料第三

季會步入技術性衰退。本港目前失業率低，未及「沙士」時那般的高達８％。示威活動對本港金

融體系並無大影響，亦無出現大幅裁員問題。

美國的經濟周期正向上，且商業活動良好，減息料有助減慢經濟放緩。



＊選擇內需股和內地基建股以配合國策＊



在投資策略上，他建議投資者避開本地零售和地產股，因這類股份較受示威活動所影響。可

選擇內需股和內地基建股，因８月內地基建呈現增長。同時，在內地調低銀行存款準備金率後，

料未來會推出更多措施去刺激經濟及改善消費等。



＊李振豪料聯儲局本周不會減息＊



星展銀行（香港）高級投資策略師李振豪對《環富通基金頻道》表示，儘管市場普遍預期聯

儲局本周將減息０﹒２５％，該行卻估計本周不會減息，因聯儲局主席鮑威爾於７月減息時指這

只是中期調整（ｍｉｄ ｔｅｒｍ ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ），並非周期性的減息，因此，相信

本周將不會再減息。預期該局須至１０月或１２月才會減息多一次，因為該局需要觀察１０月中

美貿易談判進展後，才再作決定。同時，歐洲央行亦表示須至１１月才決定是否減息，可見歐元

區的寬鬆政策實施亦不逼切。



＊港下季會出現技術性衰退，恆指完成反彈後料下探低位＊



在股市方面，李振豪指，即使聯儲局本周不減息，其對市場的影響亦不大，因為美元和美債

市場早已作出反映，美國１０年期國債孳息率已由１﹒４５％反彈上１﹒９％，反映利率將不會

下調，及資金已由債市流入股市。預期債息未來將會回落至約１﹒７％水平，但不會大跌。

他指，若聯儲局不減息，將利好先前已下跌了不少的銀行股。在港股，投資者傾向中資概念

股，因憧憬將有政策出台。示威活動持續料導致本港下季出現技術性衰退，收租、零售及旅遊股

受創。預期港股後市有機會回補２７５００的下跌裂口，但料至１０月中時，港股的反彈浪將完

結，因為他對於中美貿易談判並不太樂觀。同時到１０月中時，亦是英國脫歐期限的死線。料恆

指在完成彈後，會有機會下試２４４００，然後才完成態市的「島形跌浪」。



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