經濟前景陰霾未散，港股收挫３３４點報２６７９０，失５０天線

《經濟通通訊社１７日專訊》繼惠譽早前下調本港評級之後，評級機構穆迪將本港的評級展

望由「穩定」下調至負面，信貸評級維持「ＡＡ２」。再加上隔晚國際油價飆升，觸發投資者對

地緣政治風險的憂慮，美股三大指數全線回落，港股低開１８１點報２６９４２點，失守

２７０００點，但已經接近全日最高位２６９５１點。Ａ股今日走勢明顯向下，拖累港股表現，

恆指先後失守５０天線（２６９１８點）及１０天線（２６８５５點）。午後，中資金融股及本

地銀行股跌勢明顯，港股最多跌４３０點見２６６９４點。最終，恆指收報２６７９０，跌

３３４點或跌１﹒２３％，主板成交６８０﹒７８億元跌１６﹒３５％。

國企指數報１０５０２，跌１２５點或跌１﹒１８％。煤炭股逆市受捧，神華

（０１０８８）升０﹒９６％，報１６﹒８６元，為全日最佳表現藍籌。港鐵（０００６６）被

穆迪將展望從穩定調整為負面，全日跌１﹒２８％，報４６﹒２元。

Ａ股方面，上證綜合指數報２９７８，跌５２點或跌１﹒７４％；深成指數報９７２２，跌

１９５點或跌１﹒９７％。兩市成交５８５８﹒３９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）被法興下調目標價至６２﹒５７元，挫１﹒４％，報

５９﹒７５元；騰訊（００７００）跌０﹒８７％，報３４３﹒６元；港交所（００３８８）軟

１﹒０２％，報２３２﹒６元；友邦（０１２９９）遭野村下調目標價至７５﹒９１元，評級維

持「中性」，股價瀉１﹒６３％，報７８﹒３５元；中移動（００９４１）跌１﹒５７％，報

６６元；建行（００９３９）走低１﹒６３％，報６﹒０２元。



＊郭台銘放棄競逐台總統，富智康插水兩成＊



新ｉＰｈｏｎｅ在內地京東網站的預售情況理想，加上有最強蘋果分析師之稱的天風國際證

券分析師郭明錤上調今年ｉＰｈｏｎｅ出貨量，作為蘋果核心供應鏈廠商的通達集團

（００６９８）揚３﹒１７％，報０﹒６５元。台灣首富、鴻海集團前主席郭台銘宣布不參選競

逐台灣總統，富智康（０２０３８）急挫２０％，報１元。其他手機設備股亦走低，丘鈦科技

（０１４７８）挫４﹒２６％，報８﹒５４元。瑞聲科技（０２０１８）軟２﹒１８％，報

４０﹒３元。舜宇光學（０２３８２）跌１﹒１９％，報１１６﹒５元。

人民銀行公布，今日續作中期借貸便利（ＭＬＦ），但操作量僅有２０００億人幣，操作利

率維持不變，為３﹒３％，令市場減息預期落空。Ａ股急回，亦拖累中資券商股集體向下。中信

証券（０６０３０）瀉３﹒１１％，報１５﹒５６元。中金公司（０３９０８）挫３﹒１６％，

報１５﹒３４元。海通證券（０６８３７）跌３﹒５３％，報８﹒７５元。中國銀河

（０６８８１）滑３﹒９７％，報４﹒３５元。國泰君安（０２６１１）走低３﹒０３％，報

１２﹒８元。

國家統計局數據顯示，８月內地樓價延續平穩態勢，內房股有沽壓。中海外（００６８８）

跌１﹒５５％，報２５﹒４元。融創中國（０１９１８）挫２﹒７５％，報３３﹒６元。雅居樂

（０３３８３）軟１﹒７４％，報９﹒５８元。碧桂園（０２００７）瀉１﹒５４％，報

１０﹒２６元。華潤置地（０１１０９）走低１﹒３５％，報３２﹒８元。



＊國際油價自高位回落，中石化急回近４％＊



受沙特原油設施受襲影響，油價隔晚雖然漲近１５％，但布蘭特原油和紐約原油現時都出現

回吐。石油服及油服股個別發展，中石化（００３８６）走低３﹒５７％，報４﹒８６元，為最

大跌幅藍籌。中石油（００８５７）跌０﹒２３％，報４﹒３１元。中海油（００８８３）升

０﹒６３％，報１２﹒８６元。安東油服（０３３３７）升４﹒５５％，報０﹒９２元；中海石

油化學（０３９８３）軟１﹒３５％，報２﹒１９元。

大摩將明年濠賭股的中場業務收入增長率預測從１０％下調至７％，並預計今年澳門博彩的

毛收入將下滑３％。銀娛（０００２７）走低１﹒８％，報５１﹒８元。美高梅（０２２８２）

滑２﹒３４％，報１２﹒５４元。永利澳門（０１１２８）跌１﹒０５％，報３７﹒６元。金沙

中國（０１９２８）軟１﹒０５％，報３７﹒６元。新濠國際（００２００）跌０﹒１％，報

１９﹒８６元。澳博（００８８０）升０﹒６５％，報７﹒８元。

美國聯合汽車工人工會談判破裂，令全美約四萬六千名通用汽車工人於１５日起開始罷工，

料影響供應商耐世特（０１３１６）的出貨量，今挫４﹒８１％，報６﹒５３元。其他出口股亦

走低，申洲國際（０２３１３）跌２﹒３６％，報１０７﹒４元。敏實（００４２５）挫

３﹒０４％，報２５﹒５元。創科實業（００６６９）回落３﹒２９％，報５５﹒８元。德昌電

機（００１７９）跌１﹒２６％，報１４﹒０８元。（ｙｋ）

