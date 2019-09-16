《地產人眼－黃漢成》勿把政治帶進校園

《地產人眼》雖然特首已正式撤回修訂《逃犯條例》草案，但社會事件仍持續不斷，除了暴

力衝突在港九各處仍時有發生外，這股政治抗爭風氣亦蔓延至校園，９月開學後，多間中學的學

生發起罷課，更在各處組成聯校「人鏈」，以示對政府之抗議及不滿，社會各界對學生罷課反應

不一，然筆者始終認為，學校畢竟是學生求學及培養紀律品格的地方，讓政治進入校園固然不恰

當，加上中學生心智尚未成熟，判別能力有限，容易受朋輩及社交媒體的影響而衝動行事，動輒

罷課只會誤了正常的學業發展，如果學生們進一步做出更激烈的行為，乃至犯法違規，後果實在

是不堪設想。



社會上訂有不同的法律規例，人們必須遵守，這樣社會才能正常運作，廣大市民才能獲得生

活上的安全保障，而每間企業機構亦有自己的規矩和員工守則，這樣公司才能順暢營運，員工若

是違反規矩和守則，就有機會被處罰，甚或被開除；同樣，一間學校需要設立校規，好讓每一個

學生可以在合適的環境中進行學習，繼而培養健全的人格及建立正確的人生價值觀，學生罷課，

顯然有違校規，亦會影響到希望正常上課的同學，校長與老師作為任重道遠的教育工作者，理應

是其是、非其非，嚴肅制止學生違規罷課，把不良風氣撥亂反正。



筆者認同每一個人可自由表達自己的意見，但大前提是合法守規，更不應影響到別人，是次

社會事件，參與人士高喊多項訴求，然而卻妄顧實際是否可行，更嚴重影響到其他市民的日常生

活，引發社會上更大的撕裂，須明白現實世界並非完美，生活各方各面，都會有不同程度的限制

，太過理想主義，只會弄得焦頭爛額，筆者衷心希望青年們能在求學時期專注學習，好好裝備自

己，未來方能一展抱負，乃至改變世界。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

