《股金豐采－涂國彬》情緒多反覆，ＶＩＸ更波動

《股金豐采》全球經濟增長擔憂和全球貿易關係是兩大焦點。每當ＶＩＸ上漲，資金從風險

資產流出，股市和大宗商品面對壓力，而避險資產包括日圓、美債和黃金往往走高。



＊貿易戰是焦點＊



恐慌指數ＶＩＸ從去年第四季度開始變得相當波動，單日上漲或下跌一兩成變成常態。

ＶＩＸ在去年年底加速走高，一度突破３５關口。聖誕假期之後，擔憂情緒回落，風險資產分別

從低位反彈。ＶＩＸ回落，從２月下旬後逐步跌回１５水平附近。

今年５月和８月，ＶＩＸ波動性又再次加大，主要受到貿易戰的影響。在貿易戰升級下，擔

憂情緒急升。５月初，ＶＩＸ一度高見２３﹒３８，很快又回吐漲幅，到了７月又跌回１５的下

方。８月初，ＶＩＸ再度急漲，高見２４﹒８１，隨後便在１５至２５區間內寬幅震盪。

９月開始，中美或在１０月初繼續談判，雙方甚至或達臨時協議，ＶＩＸ連續回落，１０月

的第二周就再次回到１５下方，風險資產有不同程度的反彈。最新的是受到沙特石油設施遇襲，

擔憂情緒略有回升，ＶＩＸ結束四日連跌，反彈回１４﹒６，但仍在１５水平以下。股市回落，

避險資產包括黃金獲得一些支持。



＊市場料非短期可解＊



觀察近期市場的反應，貿易戰對於市場的影響開始減弱，市場已經有免疫，預期到貿易關係

不會是短期可以解決。而對於經濟增長的擔憂，即便８月多次出現二和十年期美債收益率倒掛，

ＶＩＸ也沒有突破２５水平，更無法和去年聖誕假期前的高位相對比。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

