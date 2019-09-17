  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/09/2019 08:16

【台灣選戰】郭台銘宣布不參加總統選舉，呂秀蓮決定參選

　　《經濟通通訊社１７日專訊》台灣首富、鴻海集團前主席郭台銘在國民黨初選落敗後，外界
一直熱傳郭將以獨立身份參選，但在登記大限前夕，郭投下一枚震撼彈，稱決定不參加明年的總
統選舉，但不會放棄參與政治事務。

＊郭台銘：一些政治人物為私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹＊

　　郭台銘在聲明中指，參選總統的初衷，是希望帶領台灣齊心拼經濟，但看到的一些政治人物
為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，他希望讓社會在關注領導人選擇時，能夠回歸理性思
考與政策層面的討論，所以不參選。
　　郭台銘今年４月在國民黨眾元老支持下宣布參與國民黨初選，但高雄市長韓國瑜半路殺出，
以壓倒性優勢擊敗郭台銘，成為代表國民黨參選的總統候選人。郭台銘落敗後，與國民黨立委王
金平及台北市長柯文哲交從頻密，被認為是郭以獨立候選人參選的預兆，郭因此與國民黨決裂，
日前通過聲明退黨，但目前未完成退黨程序。

＊深綠攪局，呂秀蓮突然宣布參選＊

　　民進黨方面，本來由現屆總統蔡英文競逐連任，但綠營同樣出現了變數，台灣前副總統呂秀
蓮透過辦公室表示，接受支持台獨的深綠政黨喜樂島聯盟，以及其他政黨推薦，今日將向中央選
舉委員會登記申請為獨立總統參選人。
　　呂秀蓮過往是民進黨人，在陳水扁執政時期出任副總統。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態17/09/2019
約翰遜首晤容克 脫歐會談無突破
生財有道16/09/2019
穆迪下調本港評級展望至負面 信貸評級維持AA2
FOCUS16/09/2019
【FOCUS】內地經濟最壞仍未至 港股小心大震盪
生財有道16/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港交所不宜現價入市博反彈
國際動態16/09/2019
沙特油設施遇襲 美：伊朗為黑手
生財有道13/09/2019
【嚟緊炒D乜】康師傅見低要吸納 博國慶推內需新政策
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金