【台灣選戰】郭台銘宣布不參加總統選舉，呂秀蓮決定參選

《經濟通通訊社１７日專訊》台灣首富、鴻海集團前主席郭台銘在國民黨初選落敗後，外界

一直熱傳郭將以獨立身份參選，但在登記大限前夕，郭投下一枚震撼彈，稱決定不參加明年的總

統選舉，但不會放棄參與政治事務。



＊郭台銘：一些政治人物為私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹＊



郭台銘在聲明中指，參選總統的初衷，是希望帶領台灣齊心拼經濟，但看到的一些政治人物

為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，他希望讓社會在關注領導人選擇時，能夠回歸理性思

考與政策層面的討論，所以不參選。

郭台銘今年４月在國民黨眾元老支持下宣布參與國民黨初選，但高雄市長韓國瑜半路殺出，

以壓倒性優勢擊敗郭台銘，成為代表國民黨參選的總統候選人。郭台銘落敗後，與國民黨立委王

金平及台北市長柯文哲交從頻密，被認為是郭以獨立候選人參選的預兆，郭因此與國民黨決裂，

日前通過聲明退黨，但目前未完成退黨程序。



＊深綠攪局，呂秀蓮突然宣布參選＊



民進黨方面，本來由現屆總統蔡英文競逐連任，但綠營同樣出現了變數，台灣前副總統呂秀

蓮透過辦公室表示，接受支持台獨的深綠政黨喜樂島聯盟，以及其他政黨推薦，今日將向中央選

舉委員會登記申請為獨立總統參選人。

呂秀蓮過往是民進黨人，在陳水扁執政時期出任副總統。（ｅｙ）

