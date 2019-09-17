《經濟通通訊社１７日專訊》盛傳台灣首富、鴻海集團前主席郭台銘外將以獨立身份參選，
但其在登記大限前夕宣布不參加明年的總統選舉，但不會放棄參與政治事務。
蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄表示，國民黨內部複雜的問題，外界無從理解與評論，但對
郭台銘的選擇表示尊重，歡迎他在未來持續對政府提出各項建言。
阮昭雄指出，面對大陸的步步進逼，２０２０大選是攸關台灣未來的關鍵，蔡英文將團結所
有的力量，捍衛中華民國主權和台灣的永續發展。（ｅｙ）（ｚｚ）
17/09/2019 08:19
【台灣選戰】蔡英文連任辦公室：尊重郭台銘選擇，歡迎郭續提建言
《經濟通通訊社１７日專訊》盛傳台灣首富、鴻海集團前主席郭台銘外將以獨立身份參選，
但其在登記大限前夕宣布不參加明年的總統選舉，但不會放棄參與政治事務。
蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄表示，國民黨內部複雜的問題，外界無從理解與評論，但對
郭台銘的選擇表示尊重，歡迎他在未來持續對政府提出各項建言。
阮昭雄指出，面對大陸的步步進逼，２０２０大選是攸關台灣未來的關鍵，蔡英文將團結所
有的力量，捍衛中華民國主權和台灣的永續發展。（ｅｙ）（ｚｚ）
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