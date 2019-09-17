《兩岸關係》所羅門群島與台北斷交，改與北京建交

《經濟通通訊社１７日專訊》同台北建交３６年的南太平洋島國所羅門群島，決定與台北斷

交，改為與北京建交。這是台灣的蔡英文總統自２０１６年就職後，第六個斷交的國家。

蔡英文昨晚在總統府召開記者會，強烈遺憾和譴責。她批評北京透過金錢，打壓台灣國際空

間，迫台灣接受「一國兩制」。

在北京，外交部發言人華春瑩說，中方對所羅門群島政府作出承認一個中國原則、與台灣當

局斷絕所謂「外交關係」並與中國大陸建交的決定表示高度讚賞。中方支持所羅門群島作為主權

獨立國家自主作出的這個重要決定。（ｃｔ）

