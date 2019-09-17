《經濟通通訊社１７日專訊》中美再啟面對面經貿會談。據《新華社》報道，應美方邀請，
中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬於本周三（１８日）率團訪美，與美方就中美經貿問題進
行磋商，為１０月份在華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商做準備。
美國貿易代表辦公室說稍早表示，美中副手級貿易談判定於周四在華盛頓舉行，希望為１０
月美國貿易代表萊特希澤及美國財政部長努欽與中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴舉行會談
鋪路。（ｗｌ）
17/09/2019 09:38
【貿易開戰】副財長廖岷應邀率團赴美舉行中美經貿??副部級磋商
《經濟通通訊社１７日專訊》中美再啟面對面經貿會談。據《新華社》報道，應美方邀請，
中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬於本周三（１８日）率團訪美，與美方就中美經貿問題進
行磋商，為１０月份在華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商做準備。
美國貿易代表辦公室說稍早表示，美中副手級貿易談判定於周四在華盛頓舉行，希望為１０
月美國貿易代表萊特希澤及美國財政部長努欽與中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴舉行會談
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