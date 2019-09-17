《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日續作中期借貸便利（ＭＬＦ），但操作量
僅有２０００億元（人民幣．下同），操作利率維持不變，為３﹒３％。人行今日同時不開展逆
回購操作。
公開市場今日有２６５０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）以及８００億元逆回購到期，全口徑
計，今日淨回籠１４５０億元。
今日是自上月人行改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）後第二次迎來ＭＬＦ到期，但ＭＬＦ利
率繼續維持不變。新ＬＰＲ形成機制與ＭＬＦ利率掛勾，市場普遍認為，若ＭＬＦ利率不變，
ＬＰＲ的下調空間有限。（ａｃ）
17/09/2019 09:49
【人行操作】人行縮量續作２０００億元ＭＬＦ，利率維持不變
《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日續作中期借貸便利（ＭＬＦ），但操作量
僅有２０００億元（人民幣．下同），操作利率維持不變，為３﹒３％。人行今日同時不開展逆
回購操作。
公開市場今日有２６５０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）以及８００億元逆回購到期，全口徑
計，今日淨回籠１４５０億元。
今日是自上月人行改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）後第二次迎來ＭＬＦ到期，但ＭＬＦ利
率繼續維持不變。新ＬＰＲ形成機制與ＭＬＦ利率掛勾，市場普遍認為，若ＭＬＦ利率不變，
ＬＰＲ的下調空間有限。（ａｃ）
|興證快訊17/09/2019
港交所收購倫敦交易所
|國際動態17/09/2019
約翰遜首晤容克 脫歐會談無突破
|生財有道16/09/2019
穆迪下調本港評級展望至負面 信貸評級維持AA2
|FOCUS16/09/2019
【FOCUS】內地經濟最壞仍未至 港股小心大震盪
|生財有道16/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港交所不宜現價入市博反彈
|國際動態16/09/2019
沙特油設施遇襲 美：伊朗為黑手
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰