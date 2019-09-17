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17/09/2019 09:49

【人行操作】人行縮量續作２０００億元ＭＬＦ，利率維持不變

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日續作中期借貸便利（ＭＬＦ），但操作量
僅有２０００億元（人民幣．下同），操作利率維持不變，為３﹒３％。人行今日同時不開展逆
回購操作。
　　公開市場今日有２６５０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）以及８００億元逆回購到期，全口徑
計，今日淨回籠１４５０億元。
　　今日是自上月人行改革貸款市場報價利率（ＬＰＲ）後第二次迎來ＭＬＦ到期，但ＭＬＦ利
率繼續維持不變。新ＬＰＲ形成機制與ＭＬＦ利率掛勾，市場普遍認為，若ＭＬＦ利率不變，
ＬＰＲ的下調空間有限。（ａｃ）

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