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即市新聞

17/09/2019 11:04

【數據解讀】銀證：８月經濟回落，料財政政策貨幣政策更積極放鬆

　　《經濟通通訊社１７日專訊》銀河證券發表最新報告指，昨日公布的內地８月各項數據顯示
，經濟呈現回落態勢，受到外圍因素影響，製造業較為疲軟，工業生產繼續下滑，同時製造業投
資快速回落。社會消費稍顯穩定，但汽車消費仍然不振。投資持續回落，房地產今年持續下滑，
基建表現積極但持續度可能較弱。
　　報告指出，中央政策上繼續強調六穩，穩增長是首位，財政政策可能更加積極，貨幣政策會
更為放鬆，預計今年四季度和明年首季仍然會迎來降準，而且ＬＰＲ會隨之下滑。
　　銀河證券預計，１０月份聖誕季生產會有所回升，生產短期仍然磨底，工業生產年內可能保
持低位運行，預計在５﹒２％左右。零售消費方面，汽車消費如有刺激政策，可能會帶動整體消
費上行，預計全年消費在８％左右震盪。
　　從房地產總體來看，市場銷售較為穩定，房企拿地面積有小幅回升，前期拿地面積回落促使
現有房地產開工回落，同時政策對房地產仍然不夠友好，房地產投資增速未來仍有壓力，明年下
半年可能回升。
　　基建的投資今年可能起到穩定器的作用，大幅增長的可能性仍然較低，年內預計基建增速保
持在４％－５％左右。製造業投資增速再次回落，製造業疲軟給經濟帶來隱憂。全年預計固定資
產投資下滑至４％－５％。（ｗｌ）

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