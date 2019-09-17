【數據解讀】銀證：８月經濟回落，料財政政策貨幣政策更積極放鬆

《經濟通通訊社１７日專訊》銀河證券發表最新報告指，昨日公布的內地８月各項數據顯示

，經濟呈現回落態勢，受到外圍因素影響，製造業較為疲軟，工業生產繼續下滑，同時製造業投

資快速回落。社會消費稍顯穩定，但汽車消費仍然不振。投資持續回落，房地產今年持續下滑，

基建表現積極但持續度可能較弱。

報告指出，中央政策上繼續強調六穩，穩增長是首位，財政政策可能更加積極，貨幣政策會

更為放鬆，預計今年四季度和明年首季仍然會迎來降準，而且ＬＰＲ會隨之下滑。

銀河證券預計，１０月份聖誕季生產會有所回升，生產短期仍然磨底，工業生產年內可能保

持低位運行，預計在５﹒２％左右。零售消費方面，汽車消費如有刺激政策，可能會帶動整體消

費上行，預計全年消費在８％左右震盪。

從房地產總體來看，市場銷售較為穩定，房企拿地面積有小幅回升，前期拿地面積回落促使

現有房地產開工回落，同時政策對房地產仍然不夠友好，房地產投資增速未來仍有壓力，明年下

半年可能回升。

基建的投資今年可能起到穩定器的作用，大幅增長的可能性仍然較低，年內預計基建增速保

持在４％－５％左右。製造業投資增速再次回落，製造業疲軟給經濟帶來隱憂。全年預計固定資

產投資下滑至４％－５％。（ｗｌ）

