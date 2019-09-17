【數據解讀】國泰君安：今年房地產開發投資環境或優於去年

《經濟通通訊社１７日專訊》據國家統計局的數字顯示，今年首８月全國固定資產投資額同

比增５﹒５％，增速較預期低０﹒２個百分點。

國泰君安發表研報認為數據有幾點值得討論。首先，首８月民間固定資產投資增速為

４﹒９％，較首７月增速下跌０﹒５個百分點，差於預期。雖然政府支持民間投資的政策正在加

快落實，但民間固定資產投資增速已連續３個月低於預期，報告將２０１９年民間固定資產投資

增速預期下調至５％

第二，首８月整體基建投資４﹒２％的增速與首７月的３﹒８％增速相比提高０﹒４個百分

點，為５個月內首次增速回升，符合預期。其中首８月水利、環境和公共設施管理業投資增速下

跌２﹒４％，但交通運輸、倉儲和郵政業投資增速則提高０﹒８個百分點至５﹒５％。

第三，首８月房地產開發投資增速較首７月增速下跌０﹒１個百分點至１０﹒５％，符合預

期。房地產市場最近的調控有局部放寬趨勢。國泰君安認為２０１９年房地產開發投資環境或優

於２０１８年，預計投資增速可維持在１０％或以上。



＊基建投資行業「跑贏大市」評級＊



８月基建投資增速在連跌５個月後終於反彈，而且力度比較大，反映政府支持基建投資的政

策傳導終於體現在投資數據上。９月４日的國常會提出要加快落實降低實際利率水平的措施，及

時運用普遍降準和定向降準等政策工具。

此外，要確保專項債在９月底前要發行完畢，１０月底前全部撥付到項目上，並規定提前下

達明年專項債部分新增額度，確保明年初即可使用見效，並將擴大其使用範圍，重點用於鐵路、

軌道交通、城市停車場等交通基礎設施。

國泰君安認為，政府現時對基建投資的關注程度遠高於年初，在貨幣及財政政策上都積極支

持基建投資。考慮到現時行業低迷的估值已反映大部分的風險，加上大型工程承包企業已公布的

上半年業績及新簽合同數據理想，重申行業「跑贏大市」評級，維持中國鐵建（０１１８６）Ｈ

股、中國中鐵（００３９０）Ｈ股的「買入」評級，以及中交建（０１８００）Ｈ股、中國建築

國際（０３３１１）Ｈ股和中國通號（０３９６９）Ｈ股的「收集」評級。（ｃａ）



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