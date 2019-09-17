  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/09/2019 10:15

【數據解讀】國泰君安：今年房地產開發投資環境或優於去年

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據國家統計局的數字顯示，今年首８月全國固定資產投資額同
比增５﹒５％，增速較預期低０﹒２個百分點。
　　國泰君安發表研報認為數據有幾點值得討論。首先，首８月民間固定資產投資增速為
４﹒９％，較首７月增速下跌０﹒５個百分點，差於預期。雖然政府支持民間投資的政策正在加
快落實，但民間固定資產投資增速已連續３個月低於預期，報告將２０１９年民間固定資產投資
增速預期下調至５％
　　第二，首８月整體基建投資４﹒２％的增速與首７月的３﹒８％增速相比提高０﹒４個百分
點，為５個月內首次增速回升，符合預期。其中首８月水利、環境和公共設施管理業投資增速下
跌２﹒４％，但交通運輸、倉儲和郵政業投資增速則提高０﹒８個百分點至５﹒５％。
　　第三，首８月房地產開發投資增速較首７月增速下跌０﹒１個百分點至１０﹒５％，符合預
期。房地產市場最近的調控有局部放寬趨勢。國泰君安認為２０１９年房地產開發投資環境或優
於２０１８年，預計投資增速可維持在１０％或以上。

＊基建投資行業「跑贏大市」評級＊

　　８月基建投資增速在連跌５個月後終於反彈，而且力度比較大，反映政府支持基建投資的政
策傳導終於體現在投資數據上。９月４日的國常會提出要加快落實降低實際利率水平的措施，及
時運用普遍降準和定向降準等政策工具。
　　此外，要確保專項債在９月底前要發行完畢，１０月底前全部撥付到項目上，並規定提前下
達明年專項債部分新增額度，確保明年初即可使用見效，並將擴大其使用範圍，重點用於鐵路、
軌道交通、城市停車場等交通基礎設施。
　　國泰君安認為，政府現時對基建投資的關注程度遠高於年初，在貨幣及財政政策上都積極支
持基建投資。考慮到現時行業低迷的估值已反映大部分的風險，加上大型工程承包企業已公布的
上半年業績及新簽合同數據理想，重申行業「跑贏大市」評級，維持中國鐵建（０１１８６）Ｈ
股、中國中鐵（００３９０）Ｈ股的「買入」評級，以及中交建（０１８００）Ｈ股、中國建築
國際（０３３１１）Ｈ股和中國通號（０３９６９）Ｈ股的「收集」評級。（ｃａ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊17/09/2019
港交所收購倫敦交易所
國際動態17/09/2019
約翰遜首晤容克 脫歐會談無突破
生財有道16/09/2019
穆迪下調本港評級展望至負面 信貸評級維持AA2
FOCUS16/09/2019
【FOCUS】內地經濟最壞仍未至 港股小心大震盪
生財有道16/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：港交所不宜現價入市博反彈
國際動態16/09/2019
沙特油設施遇襲 美：伊朗為黑手
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金