【數據解讀】國泰君安：因豬肉價格上升今年ＣＰＩ仍會處於高位

《經濟通通訊社１７日專訊》內地８月社會消費品零售總額為３﹒３９萬億元人民幣，同比

名義升７﹒５％，低於市場預期，增速回落１﹒５個百分點。國泰君安報告認為，８月社零總額

增速延續疲弱，但各品類表現分化。具體來看，生活必需品，包括食品、飲料、日用品和文化辦

公用品在期內均錄得雙位數的強勁增長，部分由於８月２﹒８％的ＣＰＩ漲幅以及７﹒３％的食

品ＣＰＩ漲幅。

期內地產相關品類表現較弱，家電、家具和裝修建材錄得中單位數的同比增長，由於地產銷

售放緩。在消費升級品類中，化妝品增長出色，同比增長１２﹒８％，但金銀珠寶銷售在金價上

升的背景下同比降幅擴大。汽車銷售增速繼續高單位數的下滑。若剔除汽車和石油，

根據國泰君安計算，限額以上企業商品零售同比名義增速為８﹒６％，月環比上升１﹒４個

百分點。１至８月網上實物商品銷售同比增長２０﹒８％，增速同比降低７﹒８個百分點，佔社

會消費品零售總額的１９﹒４％。

受到ＣＰＩ上升所支撐，８月除去汽車的社銷增速穩定。必選消費在充滿挑戰的環境下成為

主要增長動力，地產相關消費品類則面臨壓力。考慮到豬肉價格上升，國泰君安預期今年餘下時

間ＣＰＩ仍會處於高位，利好必選企業和大賣場企業。

報告維持零售行業「中性」評級，但給予服裝行業和食品飲料和日用品行業「跑贏大市」評

級，給予消費行業零售子行業的高鑫零售（０６８０８）「收集」評級和目標價９﹒２０港元，

消費行業服裝子行業的安踏體育（０２０２０）「買入」評級和目標價７４﹒７０港元以及消費

行業食品飲料子行業的中國食品（００５０６）「買入」評級和目標價４﹒３０港元。（ｃａ）



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