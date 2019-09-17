【ＦＯＣＵＳ】油田珍珠港，侵侵偷偷笑

【ＦＯＣＵＳ】上周六（１４日）發生的沙特阿美「油田珍珠港」事件，刺激原油期貨錄單

日飆升１９﹒５％的史上最大漲幅，顯示跟反覆無常的侵侵相比，無人機或是另一「黑天鵝」。

事件引發「誰是黑手」的羅生門，亦推升預計聯儲局本周維持利率不變的押注驟升至逾３４％。

不過，從目前侵侵的反應和過往市場記錄看，美國實則料是今次事件的最大受益者；而中國

無論地緣政治還是貨幣空間都將顯束手縛腳，周二（１７日）央媽未有如市場預期般下調

ＭＬＦ（中期借貸便利）利率或是一證。



＊反應「雷聲大，雨點小」＊



正籌備ＩＰＯ的全球最大石油企業沙特阿美（Ｓａｕｄｉ Ａｒａｍｃｏ），上周六遭「飛

」來橫禍，兩處石油設施受１０架無人機襲擊，導致沙特石油日產量腰斬，５７０萬桶的缺口相

當於全球日供應量的５％。

作為國際油價基準的布倫特原油期貨價格，周一（１６日）聞聲飆升，１９﹒５％一度錄史

上最大漲幅；西德克薩斯中質原油期貨價格亦一度大漲１５﹒５％，為２００８年１２月以來最

大漲幅。油價如坐直升機，更影響市場就聯儲即將開始的議息押注，預期「維持利率不變」的比

例由一周前的約５％驟升至逾３４％。

沙特這個美國軍火商的最大金主遇襲，白宮雖直指幕後黑手並非早前承認責任的也門，而是

中東死對頭伊朗，但侵侵的實際反應卻是「雷聲大，雨點小」－－一邊發推稱「目標已鎖定，子

彈已上膛」，另一邊又指「不想與任何人開戰，現在不急於作出回應選擇。」

事實上，若回顧侵侵從去年初與北韓恩恩「鬥嘴」誰的核按鈕更大；到今年６月指摘伊朗擊

落美國無人機犯下嚴重錯誤，卻臨時收回空襲伊朗命令；再到上周炒掉鷹派的國安顧問博爾頓，

皆可見侵侵當前的最大目標只有連任，並無意開闢貿易戰之外的新戰場。



＊央媽貨幣政策空間恐受限＊



而從他最新發推誇耀，「我們已是淨能源出口國，不需要中東的石油和天然氣」；以及有數

據顯示，中國８月自美國進口原油規模達到日均５０﹒５萬桶的記錄高位看，美國正正是此輪油

價抽升的受益者。

侵侵更近乎「白賺」地打了競逐總統連任的勁敵民主黨沃倫一記耳光，因就在一周多前，沃

倫曾聲稱，如她擔任總統，第一天就會簽署行政命令全面暫停所有新的石油鑽探。

至於高油價會否衝擊侵侵最著緊的美股表現及聯儲減息大計？就前者而言，聯儲前主席伯南

克早有文章論述：平均來說，油價與股市具有正相關性（即油價升、股市升）；而摩通的研究亦

顯示，只要油價不升逾８０－８５美元區間，其與標指的相關性為正。

對於後者，頁岩油技術突破及能源佔美國家庭消費僅２﹒５％，早已令國際油價對美國通脹

的影響力大減，加上時值美國市場已於本周起轉用冬季燃油（成本較夏季燃油更低），當地油價

幾無變動，甚至較８月均價略降。

相比之下，「油田珍珠港」事件恐添嚴重依賴沙特原油進口的中國頭痕，因可能通過提高汽

車燃料、石化產品及其副產品（如塑料包裝）等的成本，推升本就逼近３％目標的ＣＰＩ，並進

而限制央媽貨幣政策空間，央媽今日未有如市場預期般下調ＭＬＦ利率或是一證。

