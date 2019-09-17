《股壇解碼－戴名》美國鷹派持續；港鐵（０００６６）不易突破

《股壇解碼》博爾頓被辭退，外界認為美國對華給伊朗的態度可能因新人上任而轉趨軟化，

但從候選人的背景了解，新接任人選仍然是鷹派代表，相信美國在對中國、朝鮮和伊朗等問題上

將繼續保持鷹派本色，投資者勿憧憬新人上場會為談判帶來突破性發展。標指期權重倉位置依然

沒有開始出現明顯減倉跡象，標指目標位仍維持在３０５０點的目標位置。



＊烽煙再起＊



沙特產油設施受襲，大大影響沙特對亞洲的石油供應，雖然也門胡塞武裝承認責任，但美國

將矛頭直指伊朗為幕後黑手，本來博爾頓被開除讓外界普遍認為美國對伊朗的態度會軟化，但從

美國對沙特受襲的反應可以肯定短期內美國不可能對伊朗放寬制裁，這一下子讓本來有望紓緩的

中東局勢再度緊張起來，投資者宜密切關注事態發展。



＊兩面受敵＊



沙特受襲事件當中最受打擊的國家非中國莫屬，在亞洲各國中，中國高度依賴石油進口以維

持本身的發展，一旦石油供應短缺造成油價上升，中國的通貨膨脹必定受影響而快速增長，在現

在的經濟條件下無疑會間接造成人民幣進一步的貶值，對經濟復甦起到一定的阻礙。至於貿易談

判方面，美方態度仍然強硬，相信中方未必能佔到便宜，現時市場對貿易談判充斥著一遍樂觀情

緒，小心市況突然逆轉殺個措手不及。



＊遊戲一場＊



上周港交所（００３８８）透露希望和倫敦交易所合併，消息傳出後市場反應一般，主要原

因是市場並不看好這世紀交易能夠成事，首先是港交所開出的條件並不吸引，其二是港交所的收

購中並沒有為倫敦交易所帶來任何的協同效應，在既沒錢也沒前途的考慮下，倫敦交易所拒絕的

機會十分大，所以市場的反應也是平淡如水，果然消息公報後沒多久就傳出倫敦交易所拒絕的消

息，投資者又是一場空歡喜。由於期權出現新建倉位在２７４００點位置，大盤短期內可看高一

線，目標價在２７５００點附近。



＊股票簡評＊



港鐵（０００６６）主要擁有和經營地下鐵路，亦聯同其他發展商共同發展和銷售住宅與商

用物業，其他業務更包括車站零售商鋪租賃（當中包括免稅店）、列車與車站廣告、電訊網絡、

鐵路相關顧問服務以至貨運服務。集團２０１９年上半年營業額上升約７％，但股東應佔溢利則

下跌超過２０％，證明港鐵在控制成本和其他支出方面還有需要改善的空間。集團現在面對樓市

見頂而影響到物業方面的收入，港鐵作為公用股卻手持大量物業，碰上現在物業市場出現回調跡

象，物業對集團的盈利貢獻可能在未來的一年將持續下降。近期社會局勢不穩定引起多次對地鐵

站的破壞亦對港鐵造成損失。目前估值並不便宜加上發展空間受限，派息也並不理想，建議投資

者有貨宜先行沽出，靜待股價回落到４０元附近再作部署。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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