《日入而息》穆迪降港鐵評級展望至負面，百威亞太重啟招股

《今天重點》﹡林鄭月娥稱首場社區對話將於下周舉行；林鄭不認同穆迪降香港評級展望，

對公務員被捕感遺憾

﹡穆迪將港鐵（０００６６）評級展望由穩定降至負面

﹡百威亞太明起招股，入場費３０３０﹒２３元；百威亞太指香港短期事件不

影響上市，引入基投增信心

﹡本港最新失業率維持２﹒９％符預期，料勞工市場壓力增加

﹡長實否認港島海逸君綽酒店為示威者提供換裝場地；長實澄清集團及創辦人

李嘉誠從無投資於深圳梧桐山隧道



《即日市況》﹡經濟前景陰霾未散，港股收挫３３４點報２６７９０，失５０天線



《深滬股市》﹡加碼寬鬆憧憬成空，滬綜指收跌１﹒７４％失三千



《美元匯價》﹡中美貿談關係改善，美匯由５０天線回升；歐元最新報１﹒１０２２╱

２４，日圓最新報１０８﹒１４╱１７



《公司資訊》﹡倫交所股東ＲＬＡＭ反對港交所（００３８８）收購

﹡ＬＦＧ（０３９３８）今起招股，入場費約３４３４元

﹡復宏漢霖（０２６９６）傳傾向以招股價下限定價

﹡海濱匯擁智慧商廈元素，領展（００８２３）積極引入綠色概念

﹡恆地（０００１２）以底價２１﹒３７億統一紅磡黃埔街和必嘉街業權

﹡爪哇控股（００２５１）收購中環威靈頓街商業物業出租

﹡民生金融（００２４５）出售雅居樂、融信及佳兆業債券

﹡申基（０２３１０）控股權溢價逾６％轉讓至鄭丁港等人

﹡交銀國際（０３３２９）與兩合夥人成立企業投資新興服務公司

﹡先健科技（０１３０２）就工業大麻業務設立聯合實驗室

﹡同佳健康（００２８６）向東莞農商行貸款３﹒４億元人民幣

﹡成實外教育（０１５６５）控股股東增持１８０萬股

﹡易鑫集團（０２８５８）向一汽租賃出售兩批資產，涉資１﹒４億元人民幣

﹡長實（０１１１３）澄清集團及創辦人李嘉誠從無投資於深圳梧桐山隧道

﹡恆泰裕（０８０８１）欠債８３００萬元人民幣，須每日支付違約賠償金

﹡渣打調查指在岸投資中國比例降至８６％，但大多數擬明年增加投資

﹡華津國際（０２７３８）委任承包商建新廠房涉１﹒２億元人民幣

﹡順騰國際（００９３２）澄清換股債初步換股價應為每股０﹒４３２元，下

午復牌

﹡匯控（００００５）上日倫交所回購約３１５萬股，涉資近１﹒９億元

﹡百威亞太（０１８７５）明起招股，入場費３０３０﹒２３元

﹡聯邦制藥（０３９３３）德谷胰島素注射液獲藥監局臨床試驗通知書



《國企紅籌》﹡中國民航信息（００６９６）獲國家退稅

﹡中船防務（００３１７）附屬廣船國際和黃埔文沖獲控股股東轉增資本

﹡津創環保（０１０６５）合營危險廢物中轉站項目

﹡中國平安（０２３１８）投資歐洲數字金融平台Ｊｏｏｎｋｏ，年底推汽車

保險



《神州民企》﹡三愛健康（０１８８９）覆核聯交所取消上市決定，惟結果不明朗

﹡迪信通（０６１８８）控股股東共質押約１﹒６億股內資股



《中國要聞》﹡中電信牽頭全球５Ｇ產業共同制定５Ｇ ＳＡ部署指南

﹡中證報表示強化底線思維，籲市場對改革理解與支持

﹡８月一線城市新建樓價環比上漲，二線城市漲幅回落

﹡中原地產表示淡季壓力顯現房價漲幅進一步收窄

﹡分析指中國樓市８月降溫明顯，料步入溫和下行通道

﹡多地明確房貸利率浮動下限，北京改革後水平大體一致

﹡路透測算：８月７０城房價指數進一步放緩至近一年低

﹡Ｗｉ－Ｆｉ ６標準正式啟用，速度提升四成

﹡全球最大單體衛星廳啟用，提升浦東機場旅客吞吐能力

﹡商務部表示８月重點監測零售企業銷售額同比增２﹒３％；首八月非金融類

直投同比增２﹒７％；阿根廷對中國製微波爐繼續採取反傾銷措施

﹡習近平河南考察：把傳統村落改造好

﹡業內料餐飲業全年消費規模將達４﹒７萬億元人民幣

﹡銀保監表示批准國家開發銀行開辦信貸資產證券化業務

﹡中國包裹快遞總量超過美、日、歐等發達經濟體總和

﹡晶豐明源登陸科創板擬籌７﹒１億人幣，今啟動網下路演

﹡人行縮量續作２０００億元ＭＬＦ，利率維持不變

﹡分析指ＭＬＦ利率未變考慮通脹等，本輪降息預期落空

﹡夢網集團表示將提前布局研究深圳數字貨幣等應用

﹡華為協助俄羅斯通信運營商鋪設莫斯科５Ｇ網絡

﹡中國國際人才交流協會駐美員工涉簽證欺詐被美方拘捕

﹡副財長廖岷應邀率團赴美舉行中美經貿問題副部級磋商

﹡回應何時與所羅門建交，外交部表示瓜熟蒂落，水到渠成

﹡茅台集團前總經理涉受賄授茅台酒經營權，被開除黨籍

﹡浙銀保監表示嚴禁消費貸用於購房首付及違規進入股債市

﹡華儲商管中心表示擬以競價交易方式投放１萬噸凍豬肉

﹡國辦表示推動體育產業成為國民經濟支柱性產業



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１０８７４﹒５點



《其他消息》﹡紅磡站列車出軌，東西鐵線列車服務受阻；港鐵將成立調查委員會，今日未

必可恢復正常服務

﹡機電工程署表示調查方向包括外物影響或列車故障

﹡運輸署與巴士公司協調，放工時間紓緩轉車站擠逼情況

﹡廉署起訴前信銀國際經理涉嫌詐騙保險佣金

﹡７月份香港商品出口貨量按年下跌６﹒６％

﹡本港最新失業率維持２﹒９％符預期，料勞工市場壓力增加

﹡美聯表示四大核心區吉舖空置率６﹒５％，明年現吉舖潮

﹡晉裕表示私樓供求失衡情況續改善，未來樓價升幅將放緩；未來三月樓價最

多跌１３％，空置稅促加快推盤

﹡ＢＩＳ表示香港場外利率衍生工具成交大增，排名升至全球第三

﹡仲量聯行表示粉嶺坪輋路大型地皮放售，叫價２﹒８億元

﹡中原工商舖表示舖位普遍減幅逾２成，旺角一帶為重災區



《修例風暴》﹡林鄭月娥稱首場社區對話將於下周舉行；林鄭不認同穆迪降香港評級展望，

對公務員被捕感遺憾

﹡長實否認港島海逸君綽酒店為示威者提供換裝場地

﹡調查指酒店入住率跌至三成或以下，九成從業員需清假

﹡魯比奧料《香港人權與民主法案》在國會可輕易通過

﹡抗議活動令旅遊需求跌，香港航空削運能及航班數量

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