《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１１０．８０ 升 ３３．９８點╱０．１３％
標普５００ ３００５．６８ 升 ７．７２點╱０．２６％
納斯達克 ７８８８．７９ 升 ３６．３７點╱０．４６％
倫敦富時１００ ７３２０．４０ 跌 １．０１點╱０．０１％
法蘭克福ＤＡＸ １２３７２．６１ 跌 ７．７０點╱０．０６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６１５．５１ 升 １３．２９點╱０．２４％
﹡香港時間７：３５ａｍ美元兌日圓１０８．１２，歐元兌美元１．１０７５
18/09/2019 07:46
《日出而作》油價挫近６％，美股反彈，紅磡站至旺角東站恢復通車
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１１０．８０ 升 ３３．９８點╱０．１３％
標普５００ ３００５．６８ 升 ７．７２點╱０．２６％
納斯達克 ７８８８．７９ 升 ３６．３７點╱０．４６％
倫敦富時１００ ７３２０．４０ 跌 １．０１點╱０．０１％
法蘭克福ＤＡＸ １２３７２．６１ 跌 ７．７０點╱０．０６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６１５．５１ 升 １３．２９點╱０．２４％
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