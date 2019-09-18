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即市新聞

18/09/2019 07:46

《日出而作》油價挫近６％，美股反彈，紅磡站至旺角東站恢復通車

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７１１０．８０　升　　３３．９８點╱０．１３％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３００５．６８　升　　　７．７２點╱０．２６％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８８８．７９　升　　３６．３７點╱０．４６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３２０．４０　跌　　　１．０１點╱０．０１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３７２．６１　跌　　　７．７０點╱０．０６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６１５．５１　升　　１３．２９點╱０．２４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３５ａｍ美元兌日圓１０８．１２，歐元兌美元１．１０７５

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