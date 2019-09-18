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即市新聞

18/09/2019 07:50

《油金掠影》沙特油產恢復油價急挫６％，待儲局減息決定金價漲

　　《經濟通通訊社１８日專訊》沙特阿拉伯能源部長表示，該國已完全恢復石油生產，已解決
早前產油設施遭受襲擊，導致全球石油產量減少５％的問題，油價周二（１７日）急挫約６％。
　　１１月布蘭特原油期貨跌４﹒４７美元或６﹒５％，收報每桶６４﹒５５美元。１１月紐約
原油期貨跌３﹒５６美元或５﹒７％，收報每桶５９﹒３４美元。
　　上周六（１４日）沙特產油設受襲，引發市場對供應衝擊的擔憂，導致上日油價一度飆升兩
成。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王在新聞發布會上表示，本月將繼續向客戶提供全部石油供
應，而下月石油產量將達至每日９８９萬桶。消息公布時，布蘭特原油曾跌幅逾７％。
　　有美國官員向路透社表示，美方目前認為沙特產油設受襲源自伊朗西南部。而自美國總統特
朗普去年退出伊朗核協議，重新對其石油出口實施制裁，兩國關係便開始惡化。
　　不過，德黑蘭否認對發動襲擊的指控，並排除與特朗普會談的可能性。沙特阿拉伯國王薩勒
曼呼籲，世界各國政府應對石油供應面臨的威脅。
　　市場展望美國原油庫存數據，預計上周美國原油庫存將連續第五周下跌。

＊鈀金再由歷史高位回落＊

　　受美國聯儲局減息預期提振，投資者正等待儲局對未來貨幣政策立場的進一步指引，金價周
二走高。現貨金漲０﹒５％，報１５０５﹒０７美元。美國期金微漲０﹒１％，報１５１３﹒４
美元。
　　目前外界普遍預期，儲局將於明日結束為期兩天的政策會議，並宣布減息，是繼７月進行自
２００８年金融危機以來首次降息後，儲局作出第二次減息。而儲局本周減息的決定可能會為日
本央行帶來壓力，並於周四放鬆政策。
　　沙特石油設施受襲，加劇市場對中東地區穩定的擔憂，促使美國總統特朗普向儲局施加更大
壓力，要求降低利率。
　　美股走低，投資者繼續保持觀望態度，靜待儲局決定和中美下一輪貿易會談。
　　其他貴金屬方面，現貨白銀漲１﹒２％，報１８﹒０６美元。鉑金漲０﹒６％，報
９４２﹒０８美元。鈀金持平，報１６０５﹒１美元，上日曾觸及歷史高位１６２６﹒８１
美元。（ａｌ）

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