【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１８日專訊》藍籌股就派發中期股息「除淨」接近尾聲，銀河娛樂

（０００２７）派特別股息４６仙，以及華潤置地（０１１０９）中期息１４﹒４仙，分別在下

周二（２４日）及下周三（２５日）除淨。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留

意。

兆邦基（０１６６０）及虎都（０２３９９）不約而同計劃拆細股份，均於１０月１７日生

效，股份分別是「一拆五」及「一拆四」，並分別維持每手買賣單位８０００股及１０００股。

上市公司股份拆細，已發行股份數目將有所增加，因此，預期拆細股份的每手買賣單位的交易價

格將下調，從而吸引更多投資者，提高股份流通性。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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江南集團（０１３６６） 二供一， １９╱９ ２３╱９－２６╱９ ２４╱１０

供股價２８仙

標準資源（０００９１） 五股送一份 ２３╱９ ２５╱９－３０╱９ １７╱１０

認股證

上實控股（００３６３） 每股獲派一股 ２３╱９ ２５╱９－２６╱９ －

上實城開（００５６３）

農林低碳（０１０６９） 四十合一 ２╱１０ － －

兆邦基 （０１６６０） 一拆五 １７╱１０ － －

虎都 （０２３９９） 一拆四 １７╱１０ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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銀河娛樂 （０００２７） 特別股息４６仙 ２４╱９

華潤置地 （０１１０９） 中期息人民幣１２﹒９分或１４﹒４港仙 ２５╱９

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