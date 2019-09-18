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即市新聞

18/09/2019 09:22

儲局議息前港股微漲，高開４８點報２６８３８點，國指升１７點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局正進行議息之際，美國走勢輕微高收，市場關注原
油市場表現。亞洲股市今早亦表現牛皮，日經跌１８點，首爾指數升不足１點。受外圍氣氛影響
下，港股今早輕微高開４８點，油股跌幅顯著，中海油（００８８３）及中石油（００８５７）
低開逾２％，沙特油設施進一步恢復油產五成，料月底前可全面恢復，消息拖累油股表現。另外
，重磅股中移動（００９４１）遭大行高盛降目標價至７０元，惟股價今早仍高開逾１％。
　　恆生指數報２６８３８點，升４８點或升０﹒１８％，主板成交１３﹒７１億元。國企指數
報１０５１９點，升１７點或升０﹒１７％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報５９﹒７５元；港交所（００３８８）升
０﹒０９％，報２３２﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒１２％，報３４４元；中移動
（００９４１）升１﹒２１％，報６６﹒８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒６４％，報７８
﹒８５元。

　　十大恆指升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動（００９４１）　　６６﹒８０元　　　升１﹒２１％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒９０元　　　升０﹒９３％
　　華潤置地（０１１０９）　　３３﹒１０元　　　升０﹒９１％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒３８元　　　升０﹒８４％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒２５元　　　升０﹒８３％

　　銀河娛樂（０００２７）　　５２﹒２０元　　　升０﹒７７％
　　電能實業（００００６）　　５３﹒３０元　　　升０﹒７６％
　　友邦保險（０１２９９）　　７８﹒８５元　　　升０﹒６４％
　　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒１７元　　　升０﹒６３％
　　舜宇光學（０２３８２）　１１７﹒２０元　　　升０﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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