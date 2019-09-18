儲局議息前港股微漲，高開４８點報２６８３８點，國指升１７點

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局正進行議息之際，美國走勢輕微高收，市場關注原

油市場表現。亞洲股市今早亦表現牛皮，日經跌１８點，首爾指數升不足１點。受外圍氣氛影響

下，港股今早輕微高開４８點，油股跌幅顯著，中海油（００８８３）及中石油（００８５７）

低開逾２％，沙特油設施進一步恢復油產五成，料月底前可全面恢復，消息拖累油股表現。另外

，重磅股中移動（００９４１）遭大行高盛降目標價至７０元，惟股價今早仍高開逾１％。

恆生指數報２６８３８點，升４８點或升０﹒１８％，主板成交１３﹒７１億元。國企指數

報１０５１９點，升１７點或升０﹒１７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報５９﹒７５元；港交所（００３８８）升

０﹒０９％，報２３２﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒１２％，報３４４元；中移動

（００９４１）升１﹒２１％，報６６﹒８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒６４％，報７８

﹒８５元。



十大恆指升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國移動（００９４１） ６６﹒８０元 升１﹒２１％

中生製藥（０１１７７） １０﹒９０元 升０﹒９３％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒１０元 升０﹒９１％

中國聯通（００７６２） ８﹒３８元 升０﹒８４％

蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒２５元 升０﹒８３％



銀河娛樂（０００２７） ５２﹒２０元 升０﹒７７％

電能實業（００００６） ５３﹒３０元 升０﹒７６％

友邦保險（０１２９９） ７８﹒８５元 升０﹒６４％

中國銀行（０３９８８） ３﹒１７元 升０﹒６３％

舜宇光學（０２３８２） １１７﹒２０元 升０﹒６０％

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（ｕｌ）

