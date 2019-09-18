《盤後部署》若聯儲局暗示持續減息，港股或反彈至２７５００

《經濟通通訊社１８日專訊》市場觀望美國聯儲局的議息結果，港股今早跟隨隔晚美股造好

，高開４８點報２６８３８，不過大市依然缺乏方向，尾市一度低見２６７３０，挫５９點，最

終恆指收報２６７５４點，跌３６點或０﹒１３％，１０天線（約２６８８３點）及５０天線（

約２６８９０點）得而復失；全日主板成交５９５﹒０８億元，比上日少１２﹒６％。國企指數

報１０４７８點，跌２３點或０﹒２３％。

今日內地Ａ股反彈，上證綜指報２９８５，升７點。深成指報９７５３，升３０點。兩市合

共成交４８７１﹒７４億元人民幣，按日減１６﹒９％。



＊聯儲局或啟動輕度ＱＥ，本周貿談會有些微突破＊



美國隔夜回購利率一度高見１０厘，聯儲局負責公開市場操作的紐約聯儲銀行重啟最多

７５０億美元的回購計劃，令聯邦基金利率返回２－２﹒２５厘範圍，為１０年來首次。

有「新債王」之稱的岡拉克認為，回購市場利率飆升，或令聯儲局很快恢復的擴張資產負債

表，當局將可能啟動「輕度量化寬鬆（ＱＥ）」，讓資產負債表擴張與貨幣增長一致，正如信貸

危機之前。

不過，市場依然憧憬聯儲局減息，據最新利率期貨數據顯示，本月減息機率維持１００％。

當中，減息０﹒２５厘的機會率８６﹒２％，減息０﹒５厘則有１３﹒８％。

另一邊廂，中美副部級磋商將於美國時間周四舉行，由於雙方早已決定下月舉行高級別會談

，市場早已預料本周的談判不會有大進展，或僅處於「摸底」階段。不過，考慮到近日氣氛顯著

良好，美國白宮經濟顧問庫德洛亦對是次會談樂觀，不排除會有輕微突破。



＊保歷加通道持續向好，恆指下跌空間不大＊



聯儲局的議息結果將於本港時間明日（１９日）公布，市場已充分反映減息四分一厘的預期

，僅觀望局方會否在議息聲明中，或主席鮑威爾在記者會上的講話中，透露未來的減息路徑。倘

若表述不夠鴿派，相信恆指會與上次議息會議後（８月１日）一樣借勢回吐。相反，一旦聯儲局

暗示未來仍有減息空間，將利好港股短期走勢。至於中美貿談，消息一向反反覆覆，相信即使是

次磋商少許利好消息，對大市刺激作用有限。

技術走勢上，雖然港股已連跌三日、累挫近６００點，但保歷加通道持續擴闊，頂部及中軸

均繼續上移，意味恆指短期仍易升難跌。不過，ＭＡＣＤ的牛差距持續收窄，料港股於保歷加通

道頂部，約２７５００水平已見阻力，支持位看２６５００。（ｊｔ）

