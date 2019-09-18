《經濟通通訊社１８日專訊》英國國際貿易大臣卓慧思表示，期望在英國脫歐後幾個月內即
可與澳洲完成一項廣泛的貿易協議。
為降低脫歐對經濟的衝擊，英國正尋求與經濟規模較小的非歐盟國家達成一系列貿易協議。
卓慧思目前正在出訪澳洲、新西蘭及日本，她稱之所以選擇澳洲作為首個外訪問國家之一，是因
為與澳洲洽談貿易協議絕對是當務之急。
根據澳洲數據，澳洲與英國雙邊貿易額為２６６億澳元，英國是澳洲的第７大貿易夥伴。
（ｍｎ）
18/09/2019 13:27
【脫歐之後】英國貿易大臣冀脫歐後數月即與澳洲達成廣泛貿易協議
《經濟通通訊社１８日專訊》英國國際貿易大臣卓慧思表示，期望在英國脫歐後幾個月內即
可與澳洲完成一項廣泛的貿易協議。
為降低脫歐對經濟的衝擊，英國正尋求與經濟規模較小的非歐盟國家達成一系列貿易協議。
卓慧思目前正在出訪澳洲、新西蘭及日本，她稱之所以選擇澳洲作為首個外訪問國家之一，是因
為與澳洲洽談貿易協議絕對是當務之急。
根據澳洲數據，澳洲與英國雙邊貿易額為２６６億澳元，英國是澳洲的第７大貿易夥伴。
（ｍｎ）
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