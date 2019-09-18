《古臣周記－古臣》花旗國今晚勢再減息，未來步歐洲負利率後塵？

《古臣周記》今個月花旗國聯儲局一連兩日嘅議息會議已經喺噚日（１７日）開始咗，喺香

江時間聽日（１９日）凌晨，議息結果同會後聲明就會出爐。講返對上一次議息，亦即係７月尾

嘅時候，聯儲局公布減息四分之一厘，係超過十年以來第一次減息。雖然主席鮑叔（鮑威爾）就

話只係貨幣政策「中期調整」，並唔代表會進入減息周期，但隨著花旗國同神州嘅貿易戰預料會

持續一段長時間，為全球經濟帶來更多唔明朗嘅因素，外界都憧憬呢次議息會議會繼續減息，甚

至重啟減息周息，為孖屐釋放熱錢，提振經濟。

睇返上次減息嘅會後聲明，入面嘅字眼就同六月會議嘅聲明有少少改變，由「維持經濟增長

」，轉移到側重預防孖屐風險，並提早兩個月喺８月停止縮表（「縮減資產負債表計劃」），以

應對全球經濟前景唔明朗帶嚟嘅影響。之不過，鮑叔喺上月全球央行年會上就無再繼續釋出減息

嘅意向，更暗示，聯儲局無義務將國家貿易政策嘅不確定因素，納入聯儲局決策框架考慮。



＊花旗國將進入減息周期？＊



未來花旗國會否同其他央行一樣步入減息周期，就要靜觀呢次聯儲局嘅減息決定。但自從七

月底減咗一次息之後，有唔少大行都預期花旗國會繼續減息，而且利率仲會去返「零」嘅水平，

甚至好似歐洲央行咁將利率降至「負」嘅水平。其中大摩同美林美銀喺八月嘅時候都曾預期，因

應花旗國經濟有機會出現衰退，加上貿易戰嘅局勢一旦升級，利率會逐步降至０至０﹒２５厘。

大摩更指出，今年９月同１０月預期會再分別減四分一厘，明年會減４次息。

另外，花旗國總統侵侵（特朗普）一直都催促聯儲局減息，因為歐洲正以減息嚟對抗近月走

強嘅美元，損害花旗國出口。依家東瀛國同歐洲都相繼實行「負利率」，而且如果按照實際經濟

嘅通脹率嚟調整，其實好多國家已經進入負利率時代。究竟花旗國會唔會步後塵，推出負利率？

實行起上嚟成效又會係點呢？



＊負利率對谷經濟有無效？＊



當實行負利率時，央行會對超額嘅準備金收取番「儲存費」（利息），間接逼使銀行將錢借

出。不過，對於負利率提振經濟嘅作用就有唔同意見。理論上，降低利率有助促進企業借貸，維

持經濟擴張。以東瀛國為例，東瀛國銀行喺２０１６年實行負利率之後三年內，食品價格由原來

按年下跌０﹒３％，轉升０﹒９％。但日銀預測，估計到２０２０年都仲未可以達到２％嘅通脹

目標。實行負利率除左唔一定帶來持續嘅經濟擴張，仲會帶來反效果。

有分析指，實施負利率之後，因為融資成本下降，企業靠加價維持盈利嘅壓力會少左，再加

上經濟不景，可能出現過度競爭，導致物價下跌。整體而言更會拉低物價、潛在增長率同埋生產

效率。此外，如果央行喺負利率嘅基礎上繼續減落去，銀行嘅利息收入大削之餘，市民存款嘅意

欲都會下降，整個銀行體系就失去左作為金融中介嘅角色，不利鼓勵投資。所以，係咪實行負利

率都要經過好多考慮，唔可以一味以為減息就可以幫到個經濟。

呢幾日孖屐都會對聯儲局議息持觀望態度，所以阿臣都選擇按兵不動。如果局方繼續放鴿，

則削弱美元走勢，利好金價，到時就可以放心部署定啲黃金股啦。



表列截至９月１８日（１１：２５ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５元 １２﹒０８元 ２４１６０元

煤氣 １０００股 １６﹒００元 １５﹒６２元 １５６２０元

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股票市值 ： ３９７８０元

剩餘現金 ： １２０１７８元

組合淨值 ： １５９９５８元

組合本月收益表現： ＋１﹒７％（截至上月底止組合淨值：１５７３１８元）

組合累計收益表現： ＋５２﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：２５ａｍ

