《談國論企－黎偉成》內房開發８月份尚穩銷情似好轉

《談國論企》中國的全國房地產開發投資於２０１９年１－８月份的同比增長，為年內最低

點，唯較上年同期升幅要高，唯是以住宅為主的商品銷售面積及額度增幅似有好轉新向。相信竣

工及待售面積不斷減少，和銀行業強化對個人按揭貸款的支持力度，估計樓市有望逐步回穩甚至

有所改進。



＊增銷加開發到位資金穩升獲銀行支持＊



來自中國國家統計局的最新資料，最惹人注目的當然是（一）商品房銷售的情況之改善：銷

售額於２０１９年１－８月份累計８﹒３３１７萬億元同比增長之９﹒９％，不僅較１－７月份

累計７﹒２４３１萬億元所增９﹒２％，環比多增０﹒７個百分點；銷售面積８﹒９４１億平方

米，同比即使只是上升０﹒６％，卻相對於１－７月份７﹒７７５６億平方米同比減少０﹒４％

，和１－６月份６﹒６１８億平方米所減少１％的少減０﹒６個百分點，情況有所回穩。

至於（二）房地產開發企業到位的資金，於２０１９年１－８月份累計１１﹒３７萬億元同

比增長６﹒６％，略低於１－７月份９﹒９８萬億元的７％升幅約０﹒４個百分點，和較

２０１８年同期１０﹒６６８萬億元所增的６﹒９％低０﹒３個百分點，可以接受，其中（１）

國內貸款１﹒７３２２萬億元同比增幅持平於１－７月份的９﹒８％，較１－６月份１﹒３３３

萬億元所增８﹒４％多增１﹒４個百分點，扭轉２０１８年１－８月份１﹒５７８３萬億元下跌

６﹒６％之逆勢。

和（２）個人按揭貸款累計１﹒７４４萬億元同比增長１１﹒８％，較１－７月份

１﹒５１９８萬億元的１１﹒３％升幅多增０﹒５個百分點，而上年同期則減少１％，可以在相

當程度反映出以商業銀行為主的金融機構對商品住宅房地產所需的融資作出有力的支持。

（３）自籌資金３﹒６０３６萬億元同比增長３﹒１％，比１－７月份３﹒１０２１萬億元

的２﹒８％升幅要高，但仍遜於２０１８年１－８月３﹒５４４萬億元所增的１１﹒２％。

相信房地產開發企業的自籌到位的資金未及上年之豐，乃受困於（三）全國房地產開發投資

於２０１９年１－８月份累計８﹒４５８９萬億元，同比增長１０﹒５％，略低於１－７月份７

﹒２８４３萬億元所增１０﹒６％，成為２０１９年前８個月以來增長最慢者，但此數與

２０１８年１－８月份７﹒６５萬億元所增的１０﹒１％多增０﹒４個百分點，即環比增速有所

減「弱」，但同比有頗為明顯的提速，表現尚算不錯。此因住宅房地產的開發投資有更快增長所

拉動，所涉於２０１９年１－８月份累計６﹒２１萬億元所增１４﹒９％，較１－７月份

５﹒３４６６萬億元的１５﹒１％少增０﹒２個百分點，較２０１８年１－７８月份５﹒４萬億

元所增１４﹒１要多增０﹒８個百分點。



＊竣工及待售面積仍減有利樓市漸回穩＊



反而（四）住宅房地產的新開工面積表現不差：於１－８月份累計１０﹒７萬億平方米同比

增長８﹒９％，較１－７月份的９﹒２８２６億平方米的升幅９﹒６％低０﹒７個百分點，遂使

施工面積累計５６﹒８億平方米的同比增長１０﹒１％，即使較１－７月份５５﹒４１１億平方

米的１０﹒４％升幅低０﹒３個百分點，而２０１８年同期５１﹒５９億平方米的同比尚減少４

﹒６％，可在一定程度意味住宅房地產開發商對業務前景感到信心。

重要的是，（五）房屋竣工面積於２０１９年１－８月份累計２﹒９億平方米，同比減少９

﹒６％，即使較１－７月份累計３﹒７３３億平方米減１１﹒３％，低於２０１８年同期所減１

３﹒２％，顯商品住宅房的銷情似開始轉穩，和（六）待售面積２０１９年１－８月份累計２﹒

２９億平方米的同比減幅１３﹒８％，較１－７月份累計２﹒２９７億平方米所減

１４﹒７％少減０﹒９個百分點，較上年同期所減的１３﹒６％基本持平，但此仍為不輕的減幅

，而剛性的需求基本基本不減，乃住宅房地產前景仍然值得俏看之因。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

