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即市新聞

18/09/2019 09:32

《中資異動》油價急跌航空股終反彈，南航漲近４％，國航揚約３％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》沙特全面恢復石油生產，隔晚（１７日）油價急跌，航空股反
彈，南航（０１０５５）Ｈ股現回升３﹒９８％，報４﹒９６元，盤中高見４﹒９８元，收復
１０天線（４﹒８６７元）、５０天線（４﹒８５１元）；成交約１０８萬股，涉資５３０萬元

　　Ａ股（滬：６０００２９）現價６﹒７５元人民幣，升１﹒３５％，成交１２４８萬元人民
幣，涉及１８５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５０﹒３７％。
　　沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，該國已全面恢復石油生產，本月將繼續向客戶提供
全部石油供應，油價隔晚急挫約６％。
　　布蘭特原油期貨隔晚收跌４﹒４７美元或６﹒５％，報６４﹒５５美元。紐約原油期貨收跌
３﹒５６美元或５﹒７％，報５９﹒３４美元。
　　其他中資航空股亦見升幅，國航（００７５３）漲２﹒６９％，報７﹒２５元；東方航空（
００６７０）升２﹒５６％，報４﹒０１元。
　　恆生指數現報２６８４０，升５０點或０﹒１９％，主板成交２１﹒５５億元。國企指數報
１０５２４，升２１點或０﹒２１％。
　　上證綜合指數報２９８４，升５點或０﹒２％，成交５４﹒９６億元人民幣。深證成份指數
報９７５０，升２７點或０﹒２８％，成交８９﹒２２億元人民幣。

　表列同板塊或相關股份表現：

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　南方航空（０１０５５）　　　４﹒９６元　　　　升３﹒９８％　　　∥
　　（滬：６０００２９）　　　６﹒７５元人幣　　升１﹒３５％　　　∥＋５０﹒３７％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國國航（００７５３）　　　７﹒２５元　　　　升２﹒６９％　　　∥
　　（滬：６０１１１１）　　　８﹒４４元人幣　　升１﹒２０％　　　∥＋２８﹒６３％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　東方航空（００６７０）　　　４﹒０１元　　　　升２﹒５６％　　　∥
　　（滬：６００１１５）　　　５﹒３９元人幣　　升１﹒３２％　　　∥＋４８﹒５２％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　國泰航空（００２９３）　　１０﹒３０元　　　　升０﹒７８％　　　∥╱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中銀航租（０２５８８）　　７５﹒６０元　　　　升０﹒３３％　　　∥╱
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ａｌ）

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