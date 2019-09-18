《中資異動》油價急跌航空股終反彈，南航漲近４％，國航揚約３％

《經濟通通訊社１８日專訊》沙特全面恢復石油生產，隔晚（１７日）油價急跌，航空股反

彈，南航（０１０５５）Ｈ股現回升３﹒９８％，報４﹒９６元，盤中高見４﹒９８元，收復

１０天線（４﹒８６７元）、５０天線（４﹒８５１元）；成交約１０８萬股，涉資５３０萬元

。

Ａ股（滬：６０００２９）現價６﹒７５元人民幣，升１﹒３５％，成交１２４８萬元人民

幣，涉及１８５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５０﹒３７％。

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，該國已全面恢復石油生產，本月將繼續向客戶提供

全部石油供應，油價隔晚急挫約６％。

布蘭特原油期貨隔晚收跌４﹒４７美元或６﹒５％，報６４﹒５５美元。紐約原油期貨收跌

３﹒５６美元或５﹒７％，報５９﹒３４美元。

其他中資航空股亦見升幅，國航（００７５３）漲２﹒６９％，報７﹒２５元；東方航空（

００６７０）升２﹒５６％，報４﹒０１元。

恆生指數現報２６８４０，升５０點或０﹒１９％，主板成交２１﹒５５億元。國企指數報

１０５２４，升２１點或０﹒２１％。

上證綜合指數報２９８４，升５點或０﹒２％，成交５４﹒９６億元人民幣。深證成份指數

報９７５０，升２７點或０﹒２８％，成交８９﹒２２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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南方航空（０１０５５） ４﹒９６元 升３﹒９８％ ∥

（滬：６０００２９） ６﹒７５元人幣 升１﹒３５％ ∥＋５０﹒３７％

∥

中國國航（００７５３） ７﹒２５元 升２﹒６９％ ∥

（滬：６０１１１１） ８﹒４４元人幣 升１﹒２０％ ∥＋２８﹒６３％

∥

東方航空（００６７０） ４﹒０１元 升２﹒５６％ ∥

（滬：６００１１５） ５﹒３９元人幣 升１﹒３２％ ∥＋４８﹒５２％

∥

國泰航空（００２９３） １０﹒３０元 升０﹒７８％ ∥╱

∥

中銀航租（０２５８８） ７５﹒６０元 升０﹒３３％ ∥╱

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

（ａｌ）

